Kanye West suspende su concierto en Francia tras la amenaza de veto por sus mensajes antisemitas

El conocido cantante estadounidense Kanye West ha anunciado la cancelación de su próximo evento musical en Marsella. Esta decisión se produce después de que el Ministerio del Interior de la nación gala confirmara que estaba estudiando seriamente prohibir el acceso del artista a su territorio. El motivo principal radica en el historial de comentarios de carácter racista y en contra de la comunidad judía que el intérprete profirió hace unos meses a través de sus perfiles públicos en internet.

A través de su cuenta personal en la red social X, antes conocida como Twitter, el propio vocalista comunicó su resolución de dar un paso atrás. "Tras pensarlo detenidamente, he tomado por cuenta propia la decisión de posponer mi concierto en Marsella, Francia, hasta nuevo aviso", explicó. De esta forma, el norteamericano se adelanta a una posible sanción oficial por parte del departamento dirigido por el ministro Laurent Núñez, quien ya tenía sobre la mesa la opción de cerrarle las fronteras nacionales.

La postura de las autoridades galas no es un hecho aislado. La pasada semana, el Ejecutivo del Reino Unido dictaminó de forma tajante que la presencia del músico no redundaría "en el bien público", denegando oficialmente su entrada al país. Esta drástica medida británica tuvo como consecuencia inmediata la anulación del festival Wireless, un destacado evento musical programado para los meses de verano en el que la figura estadounidense figuraba como la principal atracción para los asistentes.

La controversia en torno al comportamiento público del intérprete lleva fraguándose desde principios del año pasado. En febrero, el protagonista de la noticia se situó en el epicentro de la polémica al lanzar una serie de diatribas en las que elogiaba al nazismo y manifestaba posturas profundamente totalitarias. Con mensajes tan explícitos como "soy nazi", "adoro a Hitler" o "nunca me disculparé por mis comentarios sobre los judíos", generó una ola de indignación a nivel internacional. A esto se sumó la comercialización de prendas con esvásticas y la inaceptable negación del Holocausto.

En el ámbito local, la clase política de Marsella ya había mostrado su rotundo rechazo a la visita del polémico personaje. El alcalde de la localidad, Benoît Payan, expresó hace unas semanas su repulsa total. "Me niego a que Marsella se convierta en un escaparate para quienes promueven el odio y el nazismo descarado", señaló el regidor, añadiendo que el recinto del Vélodrome es un símbolo de convivencia pacífica.

Consciente del enorme daño reputacional y de las consecuencias de sus actos, Kanye West intentó posteriormente retractarse de sus palabras. "Sé que lleva tiempo comprender la sinceridad de mi compromiso de enmendar mis errores. Asumo toda la responsabilidad por lo que me corresponde, pero no quiero involucrar a mis seguidores en todo esto", afirmó de forma reciente. En la misma línea, meses atrás aseguró haber terminado con el antisemitismo y pidió a Dios que le perdonara por el sufrimiento generado, en un vano intento por rehabilitar una imagen pública gravemente deteriorada por su acercamiento a ideologías extremistas.