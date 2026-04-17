El homenaje de Lola Índigo a Federico García Lorca: graba su último videoclip en la casa del poeta

Lola Índigo ha grabado el videoclip de su nuevo single, Tus iniciales, en la casa de Valderrubio (Granada) en la que vivió el poeta Federico García Lorca. El espacio, vinculado a la infancia y veranos del autor en la Vega de Granada, ha servido como escenario principal del proyecto audiovisual.

El proyecto, filmado en la Casa-Museo Federico García Lorca, ha contado con la participación de la actriz Mina El Hammani y ha sido producido por Santa Mónica Films. El rodaje se realizó con la colaboración del Ayuntamiento de Valderrubio, que facilitó el uso de las instalaciones durante el fin de semana del 11 de abril.

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Referencias a Lorca en el videoclip

El videoclip incorpora varias alusiones a la obra de Lorca, especialmente a La Casa de Bernarda Alba (1936), inspirada en personajes y espacios reales de Valderrubio. Entre las referencias visuales aparecen un vestido verde asociado al personaje de Adela, escenas relacionadas con el bordado del ajuar y símbolos como una granada en descomposición.

También se incluyen elementos como sombras y siluetas masculinas con sombrero, interpretadas como guiños al personaje de Pepe el Romano, dentro del universo simbólico de la obra teatral.

El vídeo está dirigido por Nico Bonet y Raúl Béjar. La producción ha buscado integrar el entorno histórico de la vivienda con una narrativa visual que conecta con el imaginario lorquiano, utilizando los espacios originales de la casa como parte del relato del videoclip.