Rosalía publica la versión digital de 'Lux' con tres canciones inéditas

Rosalía ha publicado la versión digital completa de su disco Lux, incorporando tres canciones que hasta ahora solo estaban disponibles en formatos físicos como el vinilo y el CD. Se trata de Focu Ranni, Novia Robot y Jeanne, temas que la artista catalana ya había interpretado en directo durante conciertos en Francia, Italia, España y Portugal.

Las tres composiciones amplían el universo del álbum y destacan por su uso de varios idiomas y registros vocales. Focu Ranni mezcla siciliano y español, Novia Robot combina mandarín, hebreo y español y Jeanne alterna francés y español. Hasta ahora, su escucha estaba limitada al formato físico, aunque Rosalía ya las había incluido en su gira europea.

En Focu Ranni, Rosalía aborda la idea de libertad personal frente al amor romántico y el matrimonio. La canción alterna entre voz melódica y un registro más susurrado. En la letra, la artista expresa que no renunciará a su independencia: "No seré tu mitad ni de tu propiedad, seré mía y de mi libertad". El tema toma como referencia la figura de Santa Rosalía de Palermo, noble siciliana que abandonó la vida cortesana para retirarse como ermitaña.

Novia Robot plantea una crítica directa al uso del cuerpo femenino como objeto de consumo en el placer masculino. Con un tono irónico, la canción aborda la fantasía de los robots sexuales y confronta esa idea desde una perspectiva humana. "Querías un robot pero yo soy real", canta Rosalía en el tema, que alterna varios idiomas para reforzar su enfoque narrativo.

Junto al lanzamiento digital, la artista ha estrenado el videoclip de Jeanne. Dirigido por Petra Collins, muestra a Rosalía vestida de novia y acompañada por otras mujeres en una huida en moto. El vídeo incorpora elementos simbólicos como el campo abierto o un caballo blanco, vinculados a la idea de liberación presente en la canción.