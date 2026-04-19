Gente de Zona: "Cuba está en el peor momento de su historia"

Gente de Zona cumplió 25 años de carrera en 2025. El dúo cubano, al que avalan seis premios Grammy Latinos y doce Billboard Latinos, lo celebró alcanzando un nuevo hito: llenar el Kaseya Center de Miami, con 14.000 fans. Y ha llegado el momento de que lo hagan su público español, con el que se encontrarán este verano en la primera gira que realizan por nuestro país, que arrancará el 25 de junio en el Movistar Arena de Madrid.

Han trabajado con los mejores —Jennifer López, Pitbull, Sebastián Yatra, Carlos Vives, Kylie Minogue, etc.— y algunas de sus canciones se han convertido en auténticos himnos. A ellos les debemos frases como "Miami me lo confirmó", de la letra de "La Gozadera" que grabaron con el cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony, o los momentos que nos ha dado su "Bailamos" con Enrique Iglesias, el tema que marcó un punto de inflexión en su trayectoria.

"Apostó por los cubanos cuando nadie quería grabar con cubanos por problemas políticos", asegura Randy Malcom durante la entrevista concedida a Libertad Digital, "incluso en contra de su disquera —discográfica—, que le había dicho que quería que lo hiciera con Don Omar —estadounidense—, que tenía "Danza Kuduro" en ese momento en el top". La jugada le salió bien. Ganó tres Grammy Latinos y seis Billboard Latinos. Y el videoclip fue el primero en español en alcanzar los 1.000 millones de visualizaciones en YouTube.

La vida les ha ido bien. Aunque el precio a pagar ha sido alto: alejarse de su familia y de su tierra. De esa Habana en la que nació el grupo original —Alamar, en honor a una zona urbana a las afueras de la capital cubana— y que "está destruida". "Cuba ahora mismo, no solamente Alamar, el país entero como tal, está en una decadencia. Está en el peor momento de su historia", asegura Alexander Delgado, "es un desastre".

La voz de la disidencia

"Se mantiene esta dictadura de espaldas al desarrollo de ese país, están aferrados al poder cuando ya se les fue de las manos todo", añade. "Ya es hora de que esa dinastía de los Castro y el resto de sus compinches se retiren y que Cuba vuelva a ser un país nuevo", exclama el líder del grupo Gente de Zona. Alexander es uno de los compositores e intérpretes de "Patria y vida", el tema que en 2021 se convirtió en el grito de la disidencia que exigía la libertad para Cuba.

Fue el año en el que se produjeron grandes protestas antigubernamentales en la isla caribeña. La más masiva se registró el 11 de julio y derivó en una terrible ola de represión lanzada por el régimen comunista para intentar frenar las manifestaciones. Cientos de cubanos fueron detenidos por participar en ellas y buena parte de ellos siguen encarcelados a día de hoy. "Muchos son niños que están condenados como adultos por salir a pedir libertad", señala Randy. "Fue un momento crítico", explica, "ya sabemos que Cuba es una dictadura de 67 años, pero la pandemia fue el detonante para saber que estaban robando todo".

Volver a una Cuba libre

Cinco años después, la situación en la isla es aún peor. A la crisis económica que ya arrastraba, hay que sumar los apagones y sus derivadas. A Alexander le cuesta poner palabras a lo que siente cuando ve en lo que se ha convertido su país. "Qué puedo decirte", exclama, "las personas no tienen lo básico para vivir de un ser humano". "Sentir que hay niños que se acuestan sin comida, sentir que la comida se le echa a perder porque no hay luz y todo por el simple hecho de una mentira", argumenta.

"Están culpando a los Estados Unidos, cuando ellos mismos son los que han desbaratado el país y se han enriquecido de sus costillas", añade, "han dejado que caiga en las ruinas y encima ellos viven bien, sacrifican a la población". "Han obligado a la mayoría de los cubanos a emigrar. Unos en balsa; otros en una operación por Nicaragua, donde la gente pagaba millones para salir; y ahora lo están haciendo con la venta de los médicos a Brasil", explica Alexander.

"Son muchas cosas las que no funcionan", comenta Randy. "Si te quieres operar en Cuba, tienes que llevar hasta el hilo y la aguja, y la gasolina vale 10 dólares el litro para un ciudadano común", indica. "Es muy triste", lamenta, "ya no hay educación y prácticamente nadie quiere trabajar para el Estado". El máximo sueño de ambos es poder hacer el concierto que tienen pendiente en su país, en esa Cuba a la que llevan años sin poder volver, y hacerlo cuando sea libre.