En una nueva entrega del programa Prohibido Contar Ovejas en esRadio, Felipe Couselo ha recibido en los estudios a Dani y Rubén, integrantes de la banda Sincorazón, para desgranar los detalles de su reciente EP titulado Tiempo. La formación, que surge de una manera casi accidental, se ha consolidado como una de las propuestas más interesantes del panorama actual, vinculada estrechamente al espíritu del Galán Fest. Dani, que ya contaba con una trayectoria previa en la banda Naia, explicó que este proyecto no fue buscado intencionadamente, sino que nació de la necesidad de dar salida a una serie de composiciones personales que no encajaban en su anterior grupo, culminando en una grabación profesional bajo la supervisión de Iker Piedrafita.

El álbum Tiempo presenta una dualidad conceptual muy marcada, dividiéndose en una versión eléctrica y otra acústica. La propuesta eléctrica, identificable por la figura de un oso en su portada, contrasta con la visión minimalista de las mismas canciones despojadas de artificios, donde el piano y la guitarra acústica cobran un protagonismo absoluto. Durante la entrevista en esRadio, los músicos insistieron en que el formato acústico no busca necesariamente la tranquilidad, sino una forma de desnudar los temas para que el oyente perciba su esencia más pura, una estrategia que también trasladarán a sus próximos directos.

Uno de los puntos más destacados de la charla fue la crítica a la situación actual de la industria musical y la pérdida de valor que ha sufrido la música debido a las plataformas de streaming. Dani y Rubén lamentaron que el valor de una suscripción mensual a servicios como Spotify sea equiparable al precio de un solo café, lo que distorsiona la percepción del esfuerzo artístico. En este sentido, Sincorazón reivindica el formato físico y el cuidado de los detalles, como el diseño de los libretos o la inclusión de una pista oculta, elementos que consideran fundamentales para que el fan mantenga una conexión real con la obra.

El sonido de la banda bebe directamente del rock alternativo de finales de los noventa y principios de los dos mil, una época que ambos músicos consideran de una honestidad creativa superior a la actual. Aunque rechazan etiquetas cerradas, reconocen influencias que van desde el grunge hasta el metalcore, citando a bandas como Pretty Reckless, Weezer o A Day to Remember. Esta amalgama de estilos se traduce en una pegada contundente que, sin embargo, no llega a abrumar al oyente, permitiendo que las melodías respiren y mantengan un equilibrio entre la agresividad del rock y la sensibilidad del pop.

Durante la sesión en vivo en los estudios de esRadio, el grupo interpretó temas como Inane y Miedo, demostrando una gran solvencia interpretativa. También hubo tiempo para recordar anécdotas de su paso por el Galán Fest, donde el batería del grupo, Cristian, llegó a actuar con una fiebre altísima en un alarde de compromiso profesional. Asimismo, explicaron su decisión de versionar la canción M, un clásico de Los Piratas, a la que consideran una de las mejores piezas de la historia de la música española y que interpretaron con un enfoque íntimo y renovado que sorprendió gratamente al equipo del programa.

Finalmente, los miembros de Sincorazón compartieron su visión sobre la cultura musical en las provincias, destacando que en lugares como Valladolid o Galicia existe un caldo de cultivo artístico excepcional que a menudo pasa desapercibido para los grandes medios nacionales. Con la vista puesta en el futuro, la banda confirmó varias fechas de su gira, incluyendo paradas en Segovia y su participación en el festival Conexión Valladolid el próximo 26 de junio, donde compartirán cartel con nombres de la talla de Molotov o Pignoise, consolidando así su ascenso en la escena nacional.