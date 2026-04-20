Bunbury, Thalía y el dueto póstumo de Vicente Fernández lideran los estrenos musicales

Estrellas consolidadas como el español Enrique Bunbury y la mexicana Thalía, ambos con discos nuevos, o el colombiano Maluma y los mexicanos Alejandro Fernández y Cristian Castro, con duetos y colaboraciones, encabezan los estrenos de música en español de la semana.

Enrique Bunbury lanza De un siglo anterior, su decimocuarto álbum de estudio, que grabó en México y en el que explora las raíces y el folclore hispano y latinoamericano. El cantautor, quien también anunció su Nuevas Mutaciones Tour 2026 en América y España, canta con una banda formada por músicos de Latinoamérica.

Por su parte, la mexicana Thalía presenta el disco Todo suena mejor en cumbia, un álbum de este género con canciones originales como Ojitos mexicanos y versiones de antiguos éxitos como Dancing Queen de ABBA. La artista busca reivindicar un ritmo que la ha acompañado desde sus clásicos Piel morena y Amor a la mexicana.

Maluma continúa con su proyecto de promover el ritmo de Colombia con su paisano Ryan Castro, con quien canta Pa’ la seca, una fusión de reguetón y dancehall que retrata un hecho usual en "cualquier sitio nocturno de Latinoamérica: el inevitable deseo que despierta un encuentro de miradas en medio de la pista de baile".

El fallecido ícono mexicano de las rancheras Vicente Fernández (1940-2021) revive en un dueto póstumo del clásico El Rey con su hijo Alejandro en una versión de banda. Es el primer adelanto de un álbum de duetos póstumos que recupera grabaciones originales de la voz de Vicente, con aval de la familia.

El pop de Cristian Castro se une al género regional mexicano de Edén Muñoz en Osadía, balada que habla del desamor desde "la madurez" en lugar de "la amargura y el arrepentimiento". Los intérpretes muestran la potencia de su voz en un vídeo en el que cantan alrededor de un piano, mientras también suena el acordeón.

La cama de piedra, clásico de la música ranchera lanzado en 1958 por Antonio Aguilar, renace en la voz de la Banda El Recodo, como parte de un proyecto del productor y artista Pepe Aguilar. En esta nueva versión, 'la madre de todas las bandas' promete llevar a actuales generaciones la música de la época del Cine de Oro mexicano.