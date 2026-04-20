La bronca de Laura Pausini a sus fans de la primera fila por no saberse sus canciones: "Pagan mucho, pero no cantan"

Laura Pausini está de vuelta con su gira mundial 'Yo canto World Tour', y con ella, su ya famosa falta de filtros sobre el escenario. Si hace poco fue noticia por reprender a un asistente que estaba bebiendo en su show de Madrid, esta vez el escenario ha sido el Arena 1 de Lima (Perú), donde la cantante no ha dudado en lanzar un ‘zasca’ a los ocupantes de la zona VIP.

"Pagan mucho, pero no cantan"

El momento ocurrió mientras la intérprete entonaba su mítico tema 'Gente'. Al notar una falta de entusiasmo en las butacas más cercanas, Pausini pidió a la banda que dejara de tocar para dirigirse directamente a los asistentes de la primera fila: "Tengo que parar, lo siento", comentaba. "¿Quién está ocupando la primera fila? Señor, necesita irse un poco más allá, porque los de la primera fila pagan mucho, pero no se saben mis canciones", soltó la italiana ante el asombro y las risas del estadio.

Lejos de quedarse ahí, la artista pidió al cámara del evento que enfocara "más allá", hacia las zonas más alejadas del escenario, donde el público vibraba con cada estrofa. "Mirad, a lo lejos cantan todos. Chicos de la primera fila, moved los labios", añadió entre risas, instando a los asistentes más pudientes a mostrar un poco más de energía.

" Los de la primera fila pagan mucho pero no sé saben las canciones", esas cosas pasan por culpa de los productores, guardan las primeras filas para los "famositos" y no para los fans. Laura no tiene pelo en la lengua para decir verdades. Te amo Laura Pausini 🙏🫰 pic.twitter.com/LNWCMKKrJd — Licda.Annerys Araujo⚔️🩷🌈🇩🇴 (@pausiniannerys) April 19, 2026

Ovación en el estadio y debate en redes

La reprimenda de la italiana provocó una atronadora ovación en el sector del público que, desde las filas traseras, se animaban cantando. Sin embargo, en redes sociales la reacción ha sido variada, por un lado los grandes fans que aplauden la sinceridad de la italiana y critican que los asientos más cercanos al escenario estén a veces reservados para "famosos" o invitados de compromiso que no son verdaderos seguidores. Por otro, los usuarios que defienden el derecho de cada espectador a disfrutar del show de forma tranquila, sin la presión de tener que actuar para el artista.

Una gira llena de "momentazos"

Pausini, que inició esta gira en Pamplona (España) presentando su nuevo disco 'Yo canto 2', . Pero fue en el show de Madrid donde la italiana marcó otro de los ‘zascas’ al reprender reprender a un asistente que estaba bebiendo.

"Señor, ¿qué está pasando ahí?", preguntaba a los asistentes. "Ah está bebido... Yo no soy una cantante para beber... Bebed poco chicos, no ayuda", sentenciaba Pausini.

Laura Pausini riéndose de un pavo borracho en su concierto en Madrid JAJAJAJA la amoooo pic.twitter.com/v25iSCS4tI — Natalia Álvarez (@Natalia_Who) April 6, 2026

Más allá del regaño, el concierto de Lima también tuvo espacio para el romanticismo. La cantante interrumpió el repertorio para cantar el 'Cumpleaños feliz' a su marido y guitarrista, sellando el momento con un apasionado beso sobre el escenario.