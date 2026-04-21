Suiza y Polonia se suman al veto a Kanye West en Europa por sus comentarios antisemitas

El rapero estadounidense Ye, conocido mundialmente como Kanye West, ha visto cómo su gira estival por Europa se desmorona poco a poco. El equipo de fútbol FC Basel ha rechazado ceder su estadio para una actuación del cantante, sumando a Suiza a la lista de naciones que han cerrado sus puertas al artista debido a sus reiterados comentarios contra el pueblo judío, según han informado diversos medios de comunicación locales.

Este rechazo llega apenas unos días después de que Polonia adoptara una medida idéntica. Los administradores del Estadio de Silesia, situado en la localidad de Chorzów, cancelaron el evento previsto para el próximo 19 de junio en un recinto con capacidad para 55.000 espectadores. La decisión se produjo después de que la ministra polaca de Cultura, Marta Cienkowska, calificase de "inaceptable" la celebración de un concierto del artista en el país.

A través de su perfil en la red social X, la titular de Cultura argumentó su postura recordando que West es una figura pública que "ha restado importancia a crímenes y se ha lucrado con la venta de camisetas con esvásticas". La política hizo especial hincapié en que su país está profundamente marcado por la historia del Holocausto, por lo que este tipo de actuaciones exceden el mero entretenimiento. "La libertad artística no significa dar vía libre a todo", sentenció Cienkowska, quien además advirtió de que el Gobierno disponía de los resortes legales necesarios para impedir la entrada del rapero.

La cascada de cancelaciones también ha salpicado a Francia. A principios de esa misma semana, fue el propio cantante quien anunció que no celebraría su concierto en Marsella, previsto para el 11 de junio. La decisión de West llegó tras las advertencias del ministro del Interior galo, que amenazó con prohibir formalmente el evento. "Después de una larga reflexión, es mi propia decisión posponer mi concierto", manifestó el estadounidense en un comunicado para justificar su retirada.

El primer Estado europeo en adoptar una postura firme contra el músico fue el Reino Unido. West tenía previsto participar en el festival londinense Wireless en el mes de julio, pero el Ejecutivo británico bloqueó el permiso de viaje que el estadounidense había solicitado mediante la Autorización Electrónica de Viaje. Según relató la cadena BBC, el Ministerio del Interior denegó la autorización argumentando que la presencia del cantante "no sería beneficiosa para el bien público".

El primer ministro británico ahondó en los motivos de este veto en un artículo publicado en el diario The Sun. En el texto, el mandatario subrayó que alguien que presume de ganar millones vendiendo simbología nazi y que edita una canción titulada Hail Hitler no tiene cabida en su país. En consecuencia, la organización del evento musical se vio obligada a cancelar la cita y a anunciar la devolución íntegra de las entradas a los asistentes.

La controversia persigue al cantante desde que publicara una serie de mensajes de exaltación nacionalsocialista, en los que afirmaba: "Soy nazi", "adoro a Hitler" o "nunca me disculparé por mis comentarios sobre los judíos". Aunque posteriormente borró las publicaciones y pidió perdón a Dios por el dolor causado, afirmando que sus acciones demostrarían que ha "terminado con el antisemitismo", las instituciones y promotores europeos han optado por no darle una plataforma pública.