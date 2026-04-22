En una nueva entrega del programa Prohibido Contar Ovejas de esRadio, conducido por Felipe Couselo, se rinde un exhaustivo homenaje a la figura de Michel Gondry. El director francés, mundialmente conocido por su trabajo en el cine con cintas como Eternal Sunshine of the Spotless Mind, es recordado en esta ocasión por su faceta más innovadora: la de director de videoclips musicales. Couselo destaca cómo Gondry logró revolucionar la estética de los noventa y principios de los dos mil, fusionando técnicas artesanales con efectos visuales hipnóticos.

El recorrido musical comienza con los orígenes de Gondry en la banda francesa Oui Oui, donde él mismo tocaba la batería. Su pieza Bolide sirve como punto de partida para entender su evolución hacia el éxito internacional. Sin embargo, uno de los hitos más recordados de su carrera es su colaboración con The White Stripes. Couselo relata la genialidad detrás de Fell in Love with a Girl, un vídeo creado íntegramente con piezas de Lego mediante animación stop-motion, que se convirtió en un icono de la cultura pop inmediata.

La capacidad de Gondry para trabajar con diferentes géneros queda patente al mencionar su obra para The Rolling Stones en la versión de Like a Rolling Stone. En 1995, el director empleó una técnica de morphing y cámaras estáticas que conferían un aire surrealista a la imagen, contando con la presencia de la actriz Patricia Arquette. Esta innovación visual se repetiría, aunque con matices más espaciales y oníricos, en el videoclip de Believe para Lenny Kravitz, inspirado en la estética de la ciencia ficción clásica.

Felipe Couselo subraya que la relación artística más profunda de Gondry fue, sin duda, con Björk. Juntos crearon piezas de una complejidad narrativa y visual asombrosa, como Bachelorette, del álbum Homogenic. En este clip, Gondry explora la recursividad y el concepto de una historia dentro de otra, consolidando un lenguaje propio que mezclaba el expresionismo estético con la vanguardia tecnológica del momento, algo que también se aprecia en otros trabajos para la artista islandesa como Army of Me.

En el ámbito del rock alternativo, el programa destaca Everlong de Foo Fighters. El vídeo es una representación de un sueño compartido, con claras referencias al cine de terror de serie B y a la película Posesión Infernal. Según Couselo, la habilidad de Gondry para dotar de un sentido del humor oscuro a canciones melancólicas es lo que lo diferencia de otros directores de su generación. También se menciona su trabajo para Sheryl Crow en A Change Would Do You Good, donde rinde homenaje a la serie Embrujada mediante una narrativa de personajes cruzados.

La electrónica no se queda atrás en este especial de esRadio. El tema Let Forever Be de The Chemical Brothers, con la voz de Noel Gallagher, es puesto como ejemplo de psicodelia visual moderna. Gondry utiliza efectos de multiplicación y caleidoscopios humanos que anticiparían su obra maestra rítmica: Around the World de Daft Punk. En este último, el director coreografió a distintos grupos de bailarines para que cada uno representara visualmente una capa instrumental de la canción, logrando una simbiosis perfecta entre imagen y sonido.

Finalmente, el repaso concluye con piezas como Come into My World de Kylie Minogue, un plano secuencia de enorme complejidad técnica donde la cantante se multiplica a sí misma en un bucle temporal, y la versión de Mad World de Gary Jules para la banda sonora de la película de culto Donnie Darko. Couselo cierra el programa reafirmando que Michel Gondry no solo dirigió vídeos musicales, sino que creó mundos imaginarios que siguen vigentes décadas después, demostrando que la creatividad no conoce límites cuando se domina el lenguaje audiovisual.