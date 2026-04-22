De Coachella a España: Karol G confirma tres conciertos

La cantante colombiana Karol G actuará en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el próximo 24 de junio dentro de su nueva gira mundial Viajando por el Mundo Tropitour, como ha informado la promotora Live Nation en un comunicado.

Karol G, que acaba de encabezar el festival californiano Coachella, también actuará el 3 de junio de 2027 en el Estadio Olímpico de Barcelona y el 11 de junio en La Cartuja de Sevilla.

La gira Viajando por el Mundo Tropitour se iniciará en julio de este año en Estados Unidos y posteriormente recorrerá Latinoamérica, llegando a Europa en junio —con el primer concierto confirmado del tramo europeo el de Barcelona—.

Tras su paso por Barcelona, la gira europea pasará por Sevilla, Lisboa, Madrid, París, Londres, Ámsterdam, Varsovia, Düsseldorf, Lyon y Milán, donde acabará a finales de julio.

Las entradas se pondrán a la venta el 30 de abril, con una preventa en Live Nation el 29 de abril y otra en la web de la artista a partir del 27 de abril —para la que los usuarios se deberán registrar en karolgmusic.com hasta este viernes a las 16:00—.