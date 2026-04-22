Nostalgia en Santander: tributos a The Doors, U2 y una gran fiesta de los 90

Escenario Santander se convertirá esta semana en un epicentro de sonidos icónicos a través de un recorrido musical por varias épocas que abarcará desde la psicodelia de los años 60 hasta el estallido electrónico y dance de los 90, todo ello con shows tributo a bandas míticas como The Doors, U2, Depeche Mode y Simple Minds.

El primero en sonar será The Doors in Concert, considerado el mejor tributo europeo a la banda de Jim Morrison, según ha destacado Escenario Santander en nota de prensa. Lo hará el jueves 23 de abril a las 20.30 horas.

Le seguirá el viernes 24 Mind2Mode que, a partir de las 21.30 horas, rendirá homenaje a tres bandas: U2, Depeche Mode y Simple Minds, en un concierto de más de tres horas a cargo de músicos de Reino Unido, Alemania y Países Bajos. Realizarán varios cambios de vestuario para revivir cinco décadas de éxitos globales.

Por su parte, el sábado 25 se celebrará la Primavera 90s, de la mano de Disco Flash, con apertura de puertas a partir de las 21.00 horas, que propone un viaje sonoro liderado por DJs que marcaron locales de Cantabria, como José Antonio Ruiz, del Casino de Solares, que además celebrará el aniversario de RadioMix.

Las entradas para todos los eventos están disponibles a través de la web oficial de Escenario Santander.