Calificarla de fenómeno cultural del anime pecaría de ingenuo. Y, para demostrarlo, una crónica del concierto dedicado a la serie Demon Slayer, en España Guardianes de la Noche, donde una veintena de músicos expertos interpretó la música épica de este relato de aventuras que ha triunfado en todo tipo de públicos.

En Prohibido Contar Ovejas, Juanma González se centró en el concierto que tuvo lugar en el madrileño Palacio de Vistalegre, centrándose específicamente en la música y la experiencia en vivo del manga y anime conocido originalmente como Kimetsu no Yaiba.

Y es que de las sencillas melodías de series clásicas como Heidi a las complejas y épicas bandas sonoras que definen a las producciones modernas ha llovido mucho. La producción de la serie, a cargo del estudio Ufotable, fue alabada por su calidad de animación cinematográfica, de un impacto en pantalla y taquilla comparable al de grandes superproducciones de Hollywood. De hecho, se recordó que el primer filme de la franquicia recaudó cifras estratosféricas, situándose a niveles de recaudación de películas como Avatar de James Cameron.

El evento contó con una orquesta que interpretó en directo la banda sonora de la primera temporada del anime. El resultado, un suceso audiovisual impresionante realzado por las proyecciones en pantalla gigante tras la orquesta, permitiendo a los asistentes revivir los momentos más intensos de la trama mientras la música envolvía el recinto.

La música épica compuesta para la serie por Yuki Kajiura y Go Shiina coge la sonoridad de celebrados compositores de cine como Hans Zimmer, mezclando elementos electrónicos con una orquestación tradicional de gran calado. Algo que demuestra que Demon Slayer, al igual que todo el anime, no es un producto dedicado al nicho infantil, sino un evento, una superproducción capaz de atraer a familias enteras y melómanos por igual.

Mientras escuchamos de fondo algunas de las piezas del concierto, Prohibido Contar Ovejas trató también la esquiva figura de la autora del manga original, Koyoharu Gotouge, de quien se sabe muy poco debido a su discreción personal. La autora suele representarse a sí misma con el avatar de un caimán con gafas. En suma, un hito histórico de la animación que ha sabido conectar con el público a través de una épica visual y sonora sin precedentes en la televisión moderna.