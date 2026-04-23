Paquito D' Rivera trae lo mejor de la clásica y el jazz al Auditorio Nacional

El Paquito D' Rivera Trío, con Pepe Rivero al piano y Sebastián Laverde en la percusión, se subirá al escenario de la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional (c/ Príncipe de Vergara, 146) este lunes 27 de abril a las 19:30.

Al frente de esta formación está el célebre clarinetista y saxofonista cubano Paquito D' Rivera que, en su extensa trayectoria, ha obtenido 18 premios Grammy, un doctorado honoris causa en música por el Berklee College of Music y la Medalla Nacional de las Artes de los Estados Unidos. Además, el conjunto contará con la participación especial del virtuoso Antonio Serrano, músico español considerado como uno de los mayores intérpretes de armónica de todos los tiempos y aplaudido por incorporar dicho instrumento en el flamenco, tal y como hizo durante la década en la que formó parte del grupo de Paco de Lucía.

Se trata de una cita única que, dentro del ciclo Horizontes de la Fundación Scherzo, nos brinda la posibilidad de disfrutar de un vibrante encuentro entre el jazz y la música clásica en el que lo académico y la improvisación se fusionan gracias al talento de estos auténticos maestros.

Paquito D'Rivera, nacido en La Habana en 1948 como Francisco de Jesús Rivera Figueras, entrevistado en el programa Km0 de esRadio y preguntado sobre su particular mezcla del jazz con las composiciones clásicas, confiesa que "el segundo movimiento del concierto para clarinete de Mozart siempre lo sentí como un blues" y que "Mozart fue un gran improvisador y pienso que le hubiese interesado escuchar esto". Por otro lado, respecto a su compañero pianista Pepe Rivero destaca sus arreglos de las composiciones de Frédéric Chopin. Respecto al recital que van a ofrecer en Madrid, D'Rivera comenta que "lo demás lo dejamos a la improvisación, que es parte del jazz" y que "nunca se sabe lo que va a pasar, ni siquiera nosotros, por eso hay que ir al concierto para comprobarlo".

Hijo del director de orquesta y también saxofonista cubano Tito D'Rivera, Paquito empezó a estudiar música con cinco años y a los siete, como un auténtico era un niño prodigio, ya actuaba en público. Ha formado parte de numerosas formaciones como Ying Quartet, Turtle Island String Quartet y también ha tocado con renombrados solistas como el pianista Alon Yavnai o los violonchelistas Mark Summer y Yo-Yo Ma. En la actualidad, se mantiene activo dentro de los grupos Alon Yavnai-Paquito D'Rivera Duet y Jazz Chamber Trio.

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