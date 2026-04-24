Quevedo mezcla reguetón y tradición canaria en su tercer disco, 'El Baifo'

El artista canario Pedro Quevedo publica este viernes su tercer disco, El Baifo, un trabajo con el que regresa a su isla, Gran Canaria, para "celebrar".

"A mí me da igual lo que me exijan. Me han exigido un montón de cosas, en verdad. La gente ha pedido de mí todo. Y le ha molestado todo lo que he hecho a otra gente. No me raya ni un pelo, no me va a cambiar los planes de nada", respondió Quevedo a Europa Press.

El Baifo está compuesto por 14 cortes en los que los ritmos de reguetón, afro, bossa nova o salsa se mezclan con la tradición canaria del timple o las conchas majoreras. Los artistas que aparecen también hablan de su relación con las islas: junto a Elvis Crespo y Tonny Tun Tun, Quevedo elige las voces de Nueva Línea, Los Gofiones y sus amigos y habituales colaboradores La Pantera, Lucho RK y Juseph.

Con este título, el artista juega con el doble sentido de la palabra baifo —en guanche se usa para denominar a la cría de cabra—. Además, Quevedo se bautizaría como la "cría" del G.O.A.T (Greatest of All Time por sus siglas en inglés, que, traducido al español, significa, literalmente, cabra). "El baifo, el chiquillo, el caprichoso", avisa en el primer tema.

Bad Bunny

El artista ha reconocido que ya ha recibido comparaciones con el último trabajo de Bad Bunny: "Debí tirar más fotos". Quevedo recuerda que ya en su álbum debut, Donde quiero estar, cantaba a Gran Canaria. "Es inevitable la comparación. Tiene todo el sentido del mundo, no me parece una locura. Tampoco pasa nada. Cuando algo tiene tanto impacto, tanta fuerza y es tan bonito como lo de Bad Bunny, normal que todo lo que salga detrás que tenga un color parecido", aseguró.

"Ya no lo digo ni por mí, pero parece que ahora todo el mundo quiere que los artistas sean súper genios, cuando los artistas se han inspirado de otros artistas toda la vida. Empecé a hacer música porque escuchaba música. No me levanté en mi casa y dije 'quédate...'. No nació de estar en mi cama tirado y decir 'es esto'", ha explicado.

En su caso, este camino llegó después de escuchar "un montón" de artistas y de música que le han hecho ser quién es hoy. "He construido un sonido en base a eso. Está guay que los artistas se inspiren de otros, mientras no hagan lo mismo", apuntó.

Visión única

"Considero que tengo una manera muy única de hacer las cosas. No digo que esté bien ni mal, pero única. Es mi visión de las cosas, mi manera de escribir, mi voz. Todo hace que sea bastante única", explicó.

Si en su primer disco, Donde quiero estar, intentaba "entender en qué momento" estaba su carrera de una forma "un poco más pretenciosa" y en el segundo, Buenas noches, el artista reguetonizaba su nueva forma de vida, en El Baifo corta esa "inercia" y busca en su necesidad personal: "Volver a celebrar en casa".

Así, ha explicado que los dos álbumes anteriores nacieron para intentar entender qué necesitaba él, pero ahora se despoja de "expectativas". "Es el momento en el que menos tengo que defender nada, porque el álbum es lo que soy", dice.

Este retorno a la isla le ha permitido poner a la música en un plano secundario y ahora ve "mucho más claro" las cosas importantes. "Cuando estoy más metido, la gente con la que me rodeo y las conversaciones van más ligadas a todo lo que tiene que ver con la música. Y aquí es algo secundario. La música es mi hobby y mi trabajo, las dos. Pero en verdad es secundario en mi vida, en el sentido de que hay cosas más importantes. Desde aquí lo veo mucho más claro", explica.