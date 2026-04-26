Laura Pausini obligada a usar oxígeno en el escenario de su show: "Si no me desmayo, me desmayaré"

Laura Pausini ha vuelto a demostrar por qué es una de las artistas más queridas y profesionales del panorama internacional. Durante su reciente paso por Quito, como parte de su exitosa gira Io Canto World Tour, la cantante italiana tuvo que enfrentarse a un "rival" inesperado: los más de 2.800 metros de altitud de la capital ecuatoriana.

A pesar de su energía arrolladora, los estragos del mal de altura se hicieron presentes en el Coliseo General Rumiñahui. Lejos de suspender el espectáculo o retirarse, la intérprete de Amores Extraños optó por la naturalidad y el humor, solicitando asistencia de oxígeno en pleno escenario.

Un concierto "de altura"

Ante más de 8.000 personas que abrotaron el recinto desde las 20:30 horas, Pausini apareció radiante bajo un holograma y envuelta en un elegante vestido amarillo para abrir la noche con el tema Yo Canto.

Sin embargo, conforme avanzaba el show y la exigencia vocal aumentaba, la falta de aire se hizo evidente. "¿Se puede hablar mientras se hace o mejor que no?", bromeó la artista con la mascarilla puesta mientras su asistente, Max, le suministraba oxígeno.

Incluso con el dispositivo médico en el rostro, la italiana no perdió la oportunidad de bromear con sus fans, asegurando que se sentía como si estuviera haciendo una gira "en un asilo", pero que jamás dejaría de cantar. "Si no me desmayo, me desmayaré", llegó a decir entre risas, logrando que el público se rindiera ante su honestidad.

Antecedentes y profesionalismo

No es la primera vez que la altitud de las ciudades latinoamericanas pone a prueba los pulmones de la estrella. Ya en 2024, en la Arena Ciudad de México, vivió un episodio similar donde también requirió de una bombona para finalizar su actuación.

Tras el concierto en Quito, Pausini compartió imágenes en sus redes sociales descansando en el backstage, confirmando que la altura le "pasó factura", pero agradeciendo el inmenso cariño de los ecuatorianos que corearon cada uno de sus éxitos durante casi tres horas de espectáculo.