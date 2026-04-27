De Angèle de Poitrin a Shellac: el triunfo de la excelencia y técnica musical

La banda canadiense Angèle de Poitrin, originaria de Quebec, que se ha convertido en un fenómeno dentro de las redes sociales por su propuesta visual y sonora. El grupo, un dúo compuesto por músicos con una notable capacidad técnica, destaca por el uso de instrumentos poco convencionales, como un bajo y una guitarra integrados en un mismo cuerpo con dos mástiles, lo que les permite crear capas sonoras complejas mediante loops y secuencias en directo.

Los ponentes de Prohibido contar ovejas, el programa de noche de esRadio conducdo por Felipe Couselo, profundizan en el estilo de Angèle de Poitrin, clasificándolo dentro del Math Rock y la psicodelia. Dani Palacios destacó su reciente lanzamiento, Vol. 2, y cómo su estética de polka dot y una cuidada campaña de marketing han logrado captar la atención internacional. A partir de aquí, el resumen se convierte en un recorrido por las raíces y ramificaciones de este género musical, caracterizado por estructuras rítmicas atípicas y una limpieza de sonido que resalta la pericia de los instrumentistas.

Como referente fundamental del Math Rock, se menciona a Don Caballero, una banda pionera cuyo rock instrumental se basa en progresiones complejas y matices microtonales que desafíen el oído occidental convencional. Seguidamente, el análisis se detiene en Shellac, el trío de Chicago liderado por el legendario productor Steve Albini, conocido por su trabajo en el álbum In Utero de Nirvana. De Shellac se subraya su sonido orgánico y crudo, fruto de grabaciones analógicas que buscan capturar la esencia más visceral de la banda sin recurrir a los artificios de la producción moderna.

El recorrido continúa con Hella, una formación de Sacramento que lleva el género hacia terrenos más caóticos, cercanos al jazz, donde la energía desbordante y la complejidad compositiva son la norma. Esta búsqueda de la excelencia instrumental también se personifica en Giraffes? Giraffes!, un dúo de Massachusetts que, a diferencia de los anteriores, incorpora en ocasiones voces filtradas que funcionan como un instrumento adicional, manteniendo siempre esa estructura rítmica rota que define al Math Rock.

Un punto clave del programa es la discusión sobre la música microtonal, una técnica que utiliza intervalos más pequeños que los semitonos tradicionales. Los colaboradores ponen como ejemplo a los australianos King Gizzard & The Lizard Wizard y su disco Flying Microtonal Banana, destacando el tema Rattlesnake. Este tipo de experimentación refleja una inquietud intelectual por explorar nuevas fronteras sonoras, alejándose de las fórmulas comerciales más simplistas que predominan en el panorama actual.

En esta línea de exotismo y fusión, se introduce a Glass Beams, otro grupo australiano que combina psicodelia moderna con funk instrumental de fuertes influencias orientales. Su actuación en la emisora KEXP de Seattle es citada como un ejemplo de cómo estas bandas logran una hipnosis colectiva a través de ritmos repetitivos y mantricos. La riqueza cultural de estas propuestas se expande con Satellites, una banda de Tel Aviv que rescata el rock turco de los años 70, utilizando instrumentos tradicionales electrificados para crear un puente entre Oriente y Occidente.

Finalmente, el resumen culmina con el descubrimiento de Meule, un trío francés que fusiona el Krautrock con el trance analógico. Lo más llamativo de esta formación es su configuración: dos bateristas enfrentados que comparten el mismo bombo y un guitarrista que opera complejos sintetizadores modulares. Su tema Flush destaca por una energía hipnótica y un sonido puramente analógico que evita el uso de ordenadores en el escenario. El programa concluye reafirmando el valor de estos músicos que, frente a la vacuidad de la cultura de masas, apuestan por el rigor, la experimentación y el dominio técnico de sus artes.