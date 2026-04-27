Miguel Poveda rescata un manuscrito de Lorca vinculado a sus pasiones y su trágico final

Es Miguel Poveda un cantaor flamenco que cultiva asimismo la copla, enamorado de la obra poética de García Lorca, del que grabó no hace mucho Poema del cante jondo. La poesía del granadino se presta a ser musicada, interpretada con palos de cante grande. Y Miguel Poveda, con autoridad en el arte que preside su voz, ha contribuido a que el inmenso legado de Federico no se pierda.

Esa pasión lorquiana ha llevado a Miguel Poveda a adquirir hace tiempo la casa en la que habitó García Lorca a orillas del Darro en la capital granadina. Vivienda rehabilitada que el cantaor ha convertido en centro cultural. Y aunque vive en Estepona, está al tanto de cuanto ocurre en él. Se desvive por encontrar documentos que tengan relación con el poeta de Fuentevaqueros. Libros biográficos los tiene, quizás todos. Menudean más sus dibujos, muchos de vírgenes con el corazón traspasado por un puñal. Le faltaba poseer algún manuscrito. Y ahora ha comunicado esa adquisición, aunque ya anteriormente, hace pocos meses se hizo con uno de un poema del libro Diván del Tamarit, del que transcribimos estos versos: "Hay una raíz amarga / y un mundo de mil terrazas. Ni la mano más pequeña / quiebra la puerta de agua".

En cuanto al más reciente descubrimiento, del que Libertad Digital insertó una somera información el pasado día 17, figura en el reverso de una hoja, detrás del texto de La gacela de la raíz amarga. Donde se lee: "Canta el reloj /. Cuento maquinalmente las horas /. Es lo mismo las siete que las doce /. Yo no estoy aquí /. Es la señal de carne que yo dejé al irme / para saber mi sitio al regresar".

Para asegurarse de que el manuscrito era de Federico, Poveda consultó a una filóloga, experta en la caligrafía del poeta, Pepa Merlo, quien lo certificó favorablemente. Fechado alrededor de 1933.

Versos a sus novios

Ha de recordarse que Federico solía inspirarse para escribir sus poemas amorosos en sus propias vivencias, las compartidas con amantes, de los que se conocen los más asiduos.

Ese poema manuscrito de 1933 que acabamos de transcribir estaba dirigido al que se tiene adscrito como la última de sus parejas, un albacetense llamado Juan Ramírez de Lucas. A quien escribió una carta, la última de su vida, fechada en Granada el 18 de julio de 1936. Reténgase esta fecha. Misiva que está documentada como la postrera que envió a Correos, en vísperas de su trágica muerte. Por los acontecimientos surgidos al comienzo de la Guerra Civil, aquella carta tardó cuatro días en llegar a su destino, a la dirección de su gran amor, Ramírez de Lucas, entonces con diecinueve años, mucho más joven que Federico. En ella, éste había deslizado unas líneas acerca de cuanto sentía afectivamente por su entrañable amigo manchego: "Yo pienso mucho en ti y esto lo sabes tú sin necesidad de decírtelo pero con silencio y entre líneas tú debes leer todo el cariño que te tengo y toda la ternura que almacena mi corazón".

Federico esperaba una contestación de Juan Ramírez de Lucas, que nunca llegó donde aquel se encontraba en Granada, escondido en la casa de los hermanos Rosales, donde acabaron prendiéndolo por un miserable chivato, que lo detuvo, lo llevó al edificio del gobernador, y éste, recibiendo órdenes desde Sevilla de quien dependía la vida de Federico, el general Queipo de Llano, con su habitual consigna "Que le den café, mucho café", acabó dictando su personal sentencia, sin juicio de por medio, siendo el poeta fusilado con otros desgraciados en las afueras del pueblo de Alfacar, donde transcurridos tantos años desde 1936, noventa, no se han encontrado aún sus restos mortales. Sólo existe una probabilidad: que el padre de García Lorca consiguiera permiso de las autoridades franquistas para trasladarlos a un cementerio católico, toda vez que quienes los enterraron, confesaran el sitio exacto. Esa posible operación nunca fue contrastada, desde luego.

Volvemos a Juan Ramírez de Lucas tras leer aquella carta. Consternado, pues ya debía haberse enterado por las noticias de los periódicos de derechas, de la desaparición de quien fue su pareja. Habían proyectado en Madrid irse a México, donde Margarita Xirgu tenía en su repertorio varias obras de Federico para estrenarlas allí con su compañía teatral. Y pensar que a Federico le quedaba un mes de su existencia. Se hubiera salvado si ese desplazamiento a Ciudad de México con su amante no lo dejara para más adelante, pues de repente, creyó que si se iba a Granada, su ciudad, allí no le ocurriría nada, tenía amigos falangistas, los Rosales; no lo detendrían… Y se equivocó, fatalmente.

No había sido Ramírez de Lucas el único amor de Federico. Hay constancia de otros que mantuvo. Ocurre que, salvo íntimos del vate de Fuentevaqueros, nadie quiso divulgar sus nombres. La propia familia de éste, los silenció. Y es público y notorio que el franquismo había prohibido las obras de García Lorca y en los medios de comunicación nada podía citarse de él, y mucho menos sus amores homosexuales, tema tabú por lo menos hasta transcurridos cuatro decenios. La Transición, cuando ya se había autorizado la publicación de sus Obras completas, en la editorial Aguilar, permitió que se divulgaran nombres de quienes estuvieron relacionados sentimentalmente con el poeta. Luis María Anson publicó en ABC la exclusiva de "unos amores oscuros", alusivos con tal calificativo a su conducta "gay". Más recientemente, en marzo de 2024, la editorial Cántico, publicó el libro Los novios de Federico: gozos y quebrantos sentimentales de Federico García Lorca, obra biográfica y ensayística firmada por el periodista y escritor Pablo Ignacio de Dalmases: incidía en ese tema que ya había dejado de ser tabú, donde refería los éxitos y fracasos sentimentales que tanto influyeron en la psicología y la creación literaria del autor de Yerma.

De esa lista de amantes, citamos a Emilio Aladrén Perojo, escultor, ocho años menor que Federico, quienes en 1927, tras un par de años amistosos, acabaron practicando sexo, a pesar de que aquel había sido novio de la pintora Maruja Mallo, lo que le había producido al poeta un ataque de celos.

Algo debió pasarle a aquella pareja, porque Federico, muy deprimido, se marchó a Nueva York, donde vivió experiencias muy intensas, el conocimiento de la obra poética de Walt Whitman, que tanta influencia ejerció en él, sobre todo. En ese periodo, echando de menos amores pasados e inaugurando algunos otros, dijo: "Me doy cuenta de lo que es eso del fuego del amor".

Llegó luego a su intensa vida amatoria Eduardo Rodríguez Valdivieso, granadino fallecido en 1997, conservador de muchas cartas que le escribió su ilustre paisano; se conocieron en 1932 en un baile de disfraces en el hotel Alhambra Palace, ataviado aquel de Pierrot y Federico de dominó. Vivieron unas temporadas de mucha intimidad.

Estaba claro que Federico no sabía estar solo. Había probado conocer íntimamente a Salvador Dalí, con quien ya hizo amistad en la madrileña Residencia de Estudiantes. El pintor lo invitó a Port Lligat, su residencia gerundense veraniega. Instigó Federico a Salvador a mantener relaciones sexuales, probaron, y Dalí interrumpió el acto por no poder soportarlo, dolorido.

Rafael Rodríguez Rapún figura como otro de sus más queridos amantes: un estudiante de ingeniería, al que sus amigos motejaron como el Tres Erres. Fue componente del grupo ambulante teatral La Barraca. No siendo homosexual acabó en la cama de García Lorca, cautivado por el don de gentes de éste, y alguna otra atracción, suponemos. Iban juntos a todas partes y Federico lo presentaba como su secretario.

Queda apuntado ya que Juan Ramírez de Lucas fue el último de los amores lorquianos. Ejerció de crítico de arte de ABC. Lo recuerdo asistiendo a exposiciones y actos culturales. Posiblemente, al margen de su círculo más cercano, fuera desconocido por su vinculación a Federico. Se cuidó muy bien de callárselo con la mayor de sus discreciones.