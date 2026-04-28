Melodías baleares en Madrid

Habrá quienes vayan a pasar este puente a las Islas Baleares y muchos otros a los que les gustaría hacerlo. Pues bien, los que se queden en la capital van a contar con un pedacito del alma balear a modo de concierto.

El contrabajista y compositor Pere Bujosa se encuentra en plena gira de presentación de su último disco titulado Islas sonoras Vol. 1, el quinto de su carrera. Su formación, el Pere Bujosa Trío, que cuenta con Xavi Torres en el piano y con Joan Terol en la batería, va a actuar en el Café Berlín (Costanilla de los Ángeles, 20) este domingo 3 de mayo a las 20:00.

Islas sonoras Vol. 1 ha sido concebido para rendir homenaje a los compositores que mantuvieron vínculos cercanos con Mallorca y las demás Islas Baleares como Chopin, Albéniz o Jaume Mas Porcel. En sus temas se interpretan las composiciones de estos grandes maestros fusionando el jazz, la música clásica y los sonidos mediterráneos.

Durante la entrevista emitida en el programa Km0 de esRadio, Bujosa reivindica que "la Mallorca del siglo XIX, rural y muy exótica dentro del imaginario colectivo romántico, era uno de los lugares soñados por dichos artistas para conectar con la espiritualidad". El contrabajista, compositor y productor mallorquín remarca que, respecto a la forma de abordar las partituras de los grandes maestros, los músicos del Pere Bujosa Trío "aportamos la improvisación, en la línea de Chopin o Liszt, que eran grandes improvisadores".

Una mirada fresca a lo tradicional

Islas sonoras Vol. 1 no está planteado como un disco de versiones, sino como el fruto de un proceso de reinterpretación y transformación actual que sitúa al archipiélago balear como temática y fuente de inspiración. Así, las composiciones de diversos autores y épocas sirven como punto de partida para el desarrollo de nuevos arreglos dejando estructuras abiertas a la improvisación. El lenguaje del jazz contemporáneo teje el diálogo entre pasado y presente en cada uno de los cortes del álbum. En Islas sonoras, Pere Bujosa combina territorio, memoria, creación actual, tradición y evolución y deja la puerta abierta a una segunda parte que amplíe este enfoque artístico.