El falso mito del reguetón y el drama de Daddy Yankee, estafado por su mujer

Cada época tiene su ritmo musical. Y cuando un género resulta ser un éxito internacional lo que menos parece importar a quienes lo practican es saber quién lo inventó. Pongamos por caso el reguetón, cuyo nacimiento se estima hacia los primeros años 90. A Daddy Yankee, cantautor puertorriqueño, se le considera el más influyente artista en divulgarlo a todo el mundo. Pero no es quien primero lo dio a conocer.

Ya el nombre sugiere de dónde viene: el reggae. Surgió en la década de los 90 en Panamá y Puerto Rico, caracterizado por un ritmo machacón, repetitivo y una fusión de reggae en español, *hip hop*, ritmos caribeños con aportaciones electrónicas. Sus letras tienen un contenido explícito sexual, como un recitado, ritmo sincopado de influencia afroamericana. Lo empezaron a divulgar en barrios marginales de Puerto Rico. Sectores conservadores de la isla acusaron al reguetón de pervertir a la juventud, por sus textos soeces y su baile indecente.

Comenzó a divulgarse sin que se supiera con precisión el nombre del autor. Lo más posible es que empezó a urdirse de modo espontáneo, con aportaciones de jóvenes, sin ser letristas ni músicos profesionales. Pero pronto "pegaron el oído" los que sí lo eran, entre ellos Vico C, el pionero, DJ Playero, El General, y un productor llamado Michael Ellis, panameño.

Conforme el recién nacido reguetón (también escrito como reggaeton) fue difundiéndose desde Puerto Rico y Panamá, sin duda alguna como lugares de su procedencia, por los **Estados Unidos** y desde allí a todo el mundo, lo adoptaron figuras de la música caribeña. El más popular de todos ellos Daddy Yankee, quien adoptó ese sobrenombre artístico cuando en realidad se llama Ramón Luis Ayala Rodríguez, que en febrero último cumplió cincuenta años. Apodo que proviene del béisbol, que practicaba en su juventud.

Como quiera que el mentado vivía en un barrio pobre, con gente violenta, en San Juan de Puerto Rico, arrastraba continuamente peligro en sus calles, pobladas de matones y drogadictos, sin él estar integrado en banda alguna. Un día le alcanzó la bala de una pistola, cuando sólo tenía catorce años. Lo que le supuso tener que abandonar el deporte. Fue cuando se interesó más por el rap español y la salsa. Hasta convertirse en un cantautor especializado en el nuevo género, al punto de ser motejado como "el padre del reguetón". Lo que le ha permitido ser en Puerto Rico y desde allí al resto de Estados Unidos como país asociado, un cotizado artista.

Llegado 2022, ya muy popular, se retiró del mundo del espectáculo, abrazado a su fe cristiana, con el deseo de practicar la religión lejos de los escenarios. Estaba casado desde 1995 con Mireddys González, con quien tuvo dos hijos. Se divorció, tras un complicado proceso, demandando a su esposa y a su mánager Raphy Pina, bajo la acusación de haberle estafado, robándole las regalías de sus discos, cifradas en cien millones de dólares. El asunto se dilató largo tiempo.