La TVE de Sánchez sustituye 'Eurovisión' por 'La Casa de la Música'

España, por primera vez en 55 años, no desfilará en la gran final del certamen de Eurovisión 2026. Esta decisión ha sido tomada por RTVE como respuesta a la negativa de la UER (Unión Europea de Radiodifusión) de expulsar a Israel del concurso.

La decisión de RTVE de no participar ni emitir Eurovisión 2026 está basada en un "contexto político y social muy delicado". La petición de la UER para la expulsión de Israel, que no fue atendida, originó una división interna entre los países del certamen. España, al formar parte del Big Five, uno de los grupos de países con mayor contribución económica al evento, se convirtió en la primera nación en tomar esta medida.

Aunque RTVE no transmitirá ni las semifinales ni la gran final de Eurovisión 2026, los seguidores españoles aún tendrán la oportunidad de interactuar con el evento a través de la categoría "del resto del mundo", que permite votar a los países no participantes. Esta iniciativa, implementada por la UER hace algunos años, les permitirá elegir a su favorito del certamen, aunque sin poder disfrutar de la transmisión en directo.

La Casa de la Música como alternativa

A pesar de la retirada, RTVE ha implantado una alternativa. En lugar de retransmitir Eurovisión 2026, el 16 de mayo, coincidiendo con la final del certamen, la cadena pública estrenará un nuevo especial de La Casa de la Música. La directora de Producción de Contenidos de RTVE, Ana María Bordás, destacó que la fecha tiene un "significado musical muy importante en Europa", coincidiendo con el Día Internacional de la Convivencia por la Paz.

El director musical y de contenido, César Vallejo, ha confirmado que el próximo especial contará con una variada selección de artistas, desde los consagrados como Manuel Carrasco y Mónica Naranjo, hasta figuras más recientes como Metrika, Lucicalys y Chanel.