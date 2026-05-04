Shakira arrasa en Copacabana y hace historia ante dos millones de personas

Shakira arrasó este sábado en Río de Janeiro con el megaconcierto gratuito que ofreció en la playa de Copacabana, donde se catapultó como la primera latina en hacer historia en las míticas arenas de Río de Janeiro con el más multitudinario espectáculo de toda su carrera artística.

La colombiana reunió a dos millones de fanáticos, según datos de la alcaldía de Río, que corearon con la diva a viva voz y durante más de dos horas un repertorio cargado de los éxitos que han disfrutado varias generaciones en los últimos treinta años.

Tras abrir con "La fuerte", el público se desbordó de alegría al escuchar un mix de "Estoy Aquí" —uno de sus primeros número uno en listas— y el saludo en perfecto portugués de su diva.

"Olá Brasil", dijo en voz alta y fuerte la colombiana, quien hizo varias intervenciones durante su presentación en un perfecto portugués y recordó que se "enamoró" de Brasil tras visitarlo por primera vez a sus 18 años.

Siguieron clásicos como "Inevitable", para pasar al reguetón con "TQG", la canción que hizo junto con la también colombiana Karol G, en una presentación en la que prevaleció la coreografía y el vestuario utilizado por la diva en su más reciente gira, Las mujeres ya no lloran, con la que conmemoró tres décadas de carrera.

#Shakira drives the huge crowd wild on Copacabana beach as she performs her mega hit "Girl Like Me" rocking the cutest lime & pink mini sequinned dress! 💪💃🗣️👥👤🏟️💥🌊🇧🇷 🏖️🌴🔥👑🩷pic.twitter.com/E54RNvETPH — World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) May 3, 2026

Shakira dedicó el concierto a las mujeres, de quienes resaltó la fuerza y su resiliencia y recordó que si solas pueden verse vulnerables, juntas "somos invencibles". "Pies descalzos", "La tortura", "Hips don't lie" y "Ojos así", y varias de las canciones de su último álbum, que le valió su cuarto Grammy, formaron parte del repertorio de la artista.

Fue "Waka Waka" el tema que más alborotó los ánimos de los espectadores casi al final del concierto, por la energía contagiosa de su melodía y el despliegue de colores y coreografías en el escenario, que hicieron saltar y cantar al unísono a miles de asistentes.

Invitados de peso

Anitta, la primera invitada, apareció hacia la mitad del espectáculo para interpretar "Choka Choka" a dueto con la diva colombiana, el tema recientemente lanzado por las artistas, y con el que el público bailó sin parar. Aunque era un secreto a voces, la presencia de la brasileña solo se confirmó cuando apareció en el escenario con un traje tan brillante como el de Shakira.

Le siguieron los hermanos Caetano Veloso y Maria Bethânia, dos de las voces más representativas de la Música Popular Brasileña (MPB), con los que Shakira interpretó "O Leãozinho", un clásico del cantautor con el que trasladó al público a su infancia, y "O que é, o que é", una canción de Gonzaguinha que exalta la vida y que la diva interpretó con la cantante bahiana.

La ronda terminó con Ivete Sangalo, una vieja conocida de la colombiana con la que cantó "Um país tropical", canción que ya habían interpretado juntas en 2011, en Rock in Rio.