Marilia, de Ella Baila Sola, en esRadio: "Vengo a dar las gracias"

Marilia Andrés, una de las vocalistas del mítico dúo Ella Baila Sola, visitó Es la Mañana de Federico para desvelar cómo celebrará sus 30 años de carrera musical. Tras el reencuentro puntual con Marta Botía en 2021, ha seguido consolidando su camino como solista y se encuentra inmersa en una gira especial que conmemora sus tres décadas en la industria.

"Es especialmente emocionante cumplir 30 años en la música", reconoció emocionada en los micrófonos de esRadio. "Vengo a dar las gracias", añadió. "Me está emocionando mucho esta gira de aniversario porque me permite reconectar con amigos y con familia. Yo hago esto gracias a que la gente escuchó esas canciones en su casa y significan algo en su vida. Para mí es un regalazo y un honor. Lo está siendo también el volvernos a mirar a la cara y cantar juntos. Lo bonito de la música es cómo nos une y cómo me permite expresar cosas que no sé hacer de otra manera".

La artista hizo balance de estos años: "Hasta los momentos difíciles tienen un premio, un aprendizaje. A veces no entiendes por qué pasan cosas y luego lo entiendes. Lo peor es esperar que las cosas sean de una manera, eso es lo que más daño nos hace", dijo.

"Estoy tocando canciones que no tocaba en años. El seguir escribiendo es necesario. Quería hacer camino y no tenerle miedo al camino, pero hay un cariño que te permite volver a cantarlas", admitió. De hecho, en esta gira combina sus grandes éxitos con Ella Baila Sola, como "Amores de barra" o "Cuando los sapos bailen flamenco", con temas de su etapa en solitario como "Te estamos esperando" o "Bailar conmigo", que tocó en directo en esRadio. "Soy una persona de presente, no soy nostálgica. Soy más de futuro, incluso. Las canciones hablan de ampliar hacia otras cosas", explicó.

La artista, nacida en Cuenca, ha agotado las entradas para sus actuaciones en lugares emblemáticos como la Sala Galileo Galilei de Madrid —en la que repetirá en noviembre— y actuará el 14 de mayo en la Plaza Mayor, en San Isidro, y el 30 de mayo en Valencia en el Festival de los 90 junto a artistas como Sole Giménez, The Refrescos, Celtas Cortos, OBK y Amistades Peligrosas.