Rolling Stones anuncian su nuevo álbum 'Foreign Tongues': "Hay urgencia"

The Rolling Stones reivindicaron su vigencia con su nuevo álbum, Foreign Tongues, que verá la luz el 10 de julio y que, según afirmaron al presentarlo en Nueva York, está lleno de "urgencia", fruto de una grabación rápida de apenas un mes en su Londres natal.

El grupo, formado en 1962, desveló además un nuevo sencillo, In the Stars, ya disponible en plataformas digitales, durante un evento celebrado en el hotel Weylin de Brooklyn, donde Mick Jagger (voz), Keith Richards y Ron Wood (guitarras) posaron ante medios y fans junto a su icónico logo de la boca abierta con la lengua fuera.

Jagger, vestido con una llamativa chaqueta de rayas, Richards con gorra y bufanda de seda, y Wood con una chaqueta estampada de mariposas, derrocharon buen humor y complicidad en una breve charla con el presentador Conan O'Brien restringida a invitados de honor y medios internacionales.

"Tienes que mover los ojos y ver a todo el mundo: a Keith, a Ronnie... ves exactamente lo que están haciendo y pensando. El estudio funcionó muy bien para nosotros y el sonido era muy bueno", afirmó Jagger.

Grabado de urgencia

Esa atmósfera distendida y el hecho de que muchas de las canciones se grabaran en tan poco tiempo contribuyeron a dotar al disco de "una energía de urgencia", logrando un sonido que, pese a su veteranía (Jagger y Richards tienen 82 años y Wood, 78), logra evitar cualquier sensación de rutina.

Foreign Tongues es su primer trabajo de estudio desde Hackney Diamonds (2023), con el que regresaron tras varios años de silencio y que logró un premio Grammy. En esta ocasión, los Stones subrayaron que han seguido "explorando nuevos matices" sin renunciar a su esencia rockera, fieles a una identidad que han ido puliendo a lo largo de más de seis décadas.

"Nunca olvidamos nuestras raíces", coincidieron los músicos, que definieron el álbum como un recorrido por distintos géneros, desde el rock más clásico hasta baladas y temas con influencias country. "No tenemos nada que demostrar, pero seguimos siendo una banda de rock capaz de hacer distintos estilos", anotó Jagger.

Paul McCartney, colaborador de honor

La banda adelantó que el disco cuenta con varias colaboraciones, entre ellas la del exbeatle Paul McCartney, que participó en una grabación (bromearon imitando el entusiasmo de McCartney al hablar de las sesiones), y la de Robert Smith, líder de The Cure, quien, con su icónico rostro maquillado con pintalabios, terminó sumándose a un tema tras coincidir con ellos en el estudio.

El lanzamiento de Foreign Tongues ha estado precedido por una campaña progresiva en redes sociales: el pasado sábado, el grupo desveló el título del disco y hoy avanzó que saldrá el 10 de julio.