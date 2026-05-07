Netflix ha desembarcado por todo lo alto en Sevilla para promocionar la segunda temporada de Berlín, una de las ficciones más potentes de su catálogo. Bajo el enigmático nombre de La Jarana, la plataforma ha organizado un evento masivo y gratuito que ha generado un enorme revuelo tanto en las calles de la capital hispalense como en redes sociales, culminando con la instalación de un impresionante escenario sobre las aguas del río Guadalquivir.

El gran misterio de la jornada reside en la identidad de la artista internacional que actuará junto a la Torre del Oro. Aunque Netflix no desvelará el nombre hasta el último momento, todas las miradas apuntan a Rosalía.

Las pistas parecen definitivas: su último trabajo, Lux, incluye el tema Berghain, inspirado en la noche berlinesa, y en su videoclip aparece la obra La Dama del Armiño de Leonardo da Vinci. Precisamente, este cuadro es el objetivo del nuevo e ingenioso golpe que Berlín y su banda ejecutarán en esta temporada.

La elección de Sevilla como sede de este evento responde a su importancia en la trama, ya que será el lugar donde los protagonistas se reúnan para planear su próximo gran atraco. En esta ocasión, el objetivo real tras el robo artístico es el duque de Málaga y su esposa, quienes pretenden chantajear al carismático ladrón.

El acceso al recinto, ubicado en el Paseo Alcalde Marqués de Contadero, está limitado a quienes consiguieron las entradas gratuitas ya agotadas. Los asistentes podrán disfrutar de una alfombra roja con los protagonistas de la serie y un despliegue técnico sin precedentes sobre el río.

Apertura de puertas: 19:30

Pre-show: 20:00

Actuación principal: 21:15

Show sorpresa: 22:30

El estreno mundial de los nuevos capítulos de Berlín está programado para el próximo 15 de mayo, fecha en la que se descubrirá si el plan maestro de la banda en tierras sevillanas logra el éxito esperado.