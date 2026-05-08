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Música

Bonnie Tyler, ingresada en Portugal tras una operación de urgencia

La mítica voz del rock permanece estable bajo vigilancia médica en Faro. Sus allegados piden calma mientras evoluciona satisfactoriamente.

LD / Agencias
La mítica voz del rock permanece estable bajo vigilancia médica en Faro. Sus allegados piden calma mientras evoluciona satisfactoriamente.
Bonnie Tyler, durante un concierto en 2025. | Cordon Press

La cantante británica Bonnie Tyler (1951) se encuentra ingresada en un hospital del sur de Portugal, donde reside desde hace años, tras someterse a una cirugía intestinal.

Así lo informó su equipo a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde precisó que "la operación fue bien y ella está ahora recuperándose".

Tyler, de 74 años, fue sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital de Faro, en la región del Algarve, y se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intermedios del servicio de urgencias.

"Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo", agregó su equipo en un escrito compartido en su cuenta de Instagram.

Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como It's a Heartache, pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico Total Eclipse of the Heart (1983).

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