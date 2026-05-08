Eric Clapton abandona su concierto en Madrid tras ser golpeado por el vinilo de un fan

Eric Clapton llevaba más de veinte años sin pisar España y la expectación era tremenda. Tanto que las entradas para sus dos conciertos previstos en Madrid y Barcelona se agotaron a los pocos días de ponerse a la venta. Sin embargo, su esperado paso por la capital este jueves por la noche no acabó como se esperaba.

A sus 81 años, el artista inglés llenó el aforo del Movistar Arena, donde tenía al público embelesado con sus altísimas dotes como guitarrista.

A falta de 14 minutos para el final del concierto, un seguidor le lanzó un vinilo para que se lo firmase, con tan mala suerte que golpeó a Clapton a la altura del pecho. Ante eso, el músico prescindió del bis y puso fin al espectáculo. Las luces se encendieron y el equipo empezó a recoger. El público tan solo pudo disfrutar de poco más de 80 minutos y 13 temas.

Clapton se encuentra en plena gira europea. Aterrizaba en España desde Praga y, tras Madrid, pondrá rumbo al Palau Sant Jordi de Barcelona para interpretar allí su segundo concierto en el país el próximo 10 de mayo.

El repertorio, aunque exiguo, fue diseñado para atender casi todas sus épocas con la salvedad de sus inicios con The Yardbirds. Sonaron temas propios de su etapa en solitario como Tears in Heaven, o como miembro de Derek & The Dominoes, como Layla.