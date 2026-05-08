Con todo por hacer

La alegría de los valles libres; la primavera según Hölderlin. A veces queremos detener el tiempo en un instante, y otras veces, acelerar a fondo y ver arder el mundo por el retrovisor. El minuto presente siempre está rodeado de una cierta hostilidad. Mañana es el sueño de que algo vaya mejor, o el abrazo a una ilusión, y ayer, a menudo, un recuerdo endulzado, como una niñez inédita, perdida en la memoria, y rodeada de flores como las que poníamos a los pies de la Virgen, cada mayo, en los días de escuela. Hay temporadas en las que se agolpan fotografías olvidadas de años remotos, y el niño que fuimos y extraviamos se empeña en llamar cada día a la puerta del presente. No sé si hay en su insistencia un intento de reconciliación, o la agonía de un olvido lentísimo.

Quizá sea la primavera. Porque hay algo, en los cielos ennegrecidos por las tormentas de mayo, que me empuja siempre a otro tiempo y otro lugar. La brisa tibia barnizándonos la piel, la electricidad en el aire que precede al primer relámpago, pequeñas bocanadas de ansiedad al caminar; el invierno envejecido y derrotado, huyendo al anochecer, minúscula su silueta vencida por el sol poniente.

Hubo un mayo que fue el último antes de la universidad, la larga despedida de los chavales, algunos llevábamos compartiendo jornada desde los seis años. Nos habíamos visto crecer, a veces enderezándonos, otras veces, perdiéndonos, pero allí estábamos, como estacas al borde de un camino que ya no nos llevaba a ningún lugar. Aquella primavera fue el final y el comienzo, lo sabíamos mientras, tumbados en silencio sobre la hierba del colegio, mirábamos al cielo azul eléctrico en cada recreo, bajo el sol picante de las tres, que fuimos también bohemios y enloquecidos soñadores.

Hubo también un mayo compostelano, empedrado y asfixiante, en los días en que cada comienzo era una ilusión venidera. Hubo un mayo, muchos en realidad, que fue el primero de un Madrid expectante y abierto, regado por vinos y licores, y embellecido de proyectos que, al nacer, aún no sabían que también les esperaba su muerte. Y hubo un mayo, mucho antes, de Corpus Christi y misa solemne sobre alfombras florales en la explanada escolar, cuando aprendimos que el latín engalana cualquier canción y eleva el corazón a los cielos.

Ayer, de vuelta a casa bajo luz de luna, me sorprendió el primer vaporeo aromático de los jardines, las flores y arbustos que custodian la iglesia, donde el siglo pasado se alzaba una plaza de toros. Me detuve un momento junto a la placita, en una soledad enigmática, y como un cazador furtivo, corté una flor, como si tuviera a mi lado a la princesa de la noche con la mano tendida, y seguí el camino hasta el callejón que lleva a mi calle, que lo llamo Del Olvido, porque aún conserva una de las pocas farolas antiguas de los tiempos en que aquel rincón entre paredes, con los jerséis como postes, era nuestro estadio favorito. Eran tiempos de ilusiones tan anchas que no nos cabían en el pecho.

Con todo por hacer, pensaba anoche el camino, vivíamos con todo por hacer; y de pronto comprendí que el arrobo de plácida melancolía me lo había traído horas antes Revólver, con "Aquellos días", canción bandera de su nuevo disco.

Carlos Goñi ha hecho un álbum, una obra de arte, compuesta por brochazos de los primeros recuerdos de una vida. Un disco de corazón, de los que escasean en las carreras largas, de reconciliación entre el niño que fuimos y el adulto que somos. Y, aunque llevo toda la vida entre discos, no deja de asombrarme la manera en que las canciones más sinceras y personales espolean al final la memoria sentimental del mismo que las escucha, que hasta los amigos, los primeros amores y los escenarios valencianos que glosa podrían ser los rincones de la ciudad del mar que me vio nacer, y las demás esquinas de aquella vida. "No echo de menos mi vida", canta Revólver, "pero sí que echo de menos / cómo éramos entonces / con todo por hacer". Y qué rápido dejamos atrás, tan lejos, aquella edad de la inocencia.