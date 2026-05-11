Isaac Vizcaíno presenta una nueva entrega de AutoReverse en esRadio, un espacio dedicado a la selección musical cuidada que en esta ocasión celebra la llegada de la primavera. El programa arranca con Beautiful Life, un tema del productor brasileño Gui Boratto. Esta composición, editada bajo el influyente sello alemán Kompakt de Colonia, destaca por su ritmo y sensaciones positivas, sirviendo de enlace con contenidos previos sobre electrónica clásica y moderna tratados en la emisora.

La selección continúa con un giro hacia el punk popero nacional de la mano de la banda malagueña Construimos Escaleras y su tema Basta. Resalta la frescura y actitud de este grupo, que forma parte de una escena que recupera el sonido de garaje y casero. Como curiosidad, su reciente participación en una matinal de la Sala El Sol dirigida al público infantil, subrayando la importancia de que los más pequeños comiencen a disfrutar de la música en directo.

El programa explora sonidos internacionales con una banda de post-punk ruso, cuyo nombre se traduce como Tierra Negra y Estrellas. A pesar de las dificultades con el alfabeto cirílico, resaltamos la influencia de grupos como Molchat Doma en esta propuesta instrumental y vocal. Esta pieza sirve para introducir la sección de remezclas y versiones, una de las señas de identidad de AutoReverse.

En este bloque de remezclas destaca el trabajo de Triángulo de Amor Bizarro sobre la canción Con toda la fuerza de Joaquín Pascual. Pascual, figura clave en bandas como Surfin' Bichos o Mercromina, ve su obra reinterpretada bajo un estilo dub que aporta una visión distinta y experimental al tema original. Vizcaíno defiende estas colaboraciones por la capacidad de ofrecer un punto de escucha diferente al oyente habitual.

La influencia de Daft Punk se hace patente en la siguiente fase del programa, comenzando con el clásico de LCD Soundsystem, Daft Punk is Playing at my House. Esta elección permite a Vizcaíno recordar la labor de James Murphy al frente de DFA Records. A continuación, suena la original Around the World de los franceses Daft Punk, recordando una anécdota personal compartida con otros pinchadiscos sobre la perfecta conexión entre ambos temas en una sesión de baile.

El pop y el rock también tienen su espacio con la banda canadiense Angie de Putron y su tema Fabienne. Bromeamos con la posibilidad de sufrir una angina de pecho ante la intensidad de la selección, pero rápidamente reconduce el tono hacia la nostalgia con ¿Qué te pasa? de Manolo Tena. Con motivo del décimo aniversario del fallecimiento del artista, se recupera esta canción de su álbum Sangre Española, destacando su letra ingeniosa y su presencia constante en las cintas de casete de los coches de los años noventa.

Antes del plato fuerte, el programa rescata Connection de la banda británica Elastica, liderada por Justine Frischmann. Este tema de 1995 representó uno de los debuts más exitosos del Britpop, superando incluso en velocidad de ventas a los primeros trabajos de Oasis. Es el preludio ideal para un momento excepcional en la radiofonía: la emisión íntegra de una remezcla de quince minutos.

Después pinchamos Enjoy the Silence de Depeche Mode en su versión The Quad: Final Mix. Esta pieza de coleccionista en vinilo se divide en cuatro movimientos, destacando especialmente el tercero por su sección de cuerda. Hay que poner en valor la posibilidad de escuchar en esRadio una mezcla de tal duración, algo poco habitual en los formatos radiofónicos actuales.

El cierre de esta segunda cinta de AutoReverse vuelve a la temática primaveral con Iván Ferreiro. El artista gallego firma En las trincheras de la cultura pop, una reinterpretación de la Primavera de Vivaldi basada en la famosa revisitación de Max Richter. Con este broche final, el programa se despide hasta la próxima semana, invitando a los oyentes a disfrutar de una cinta que, a diferencia de las antiguas, no se estropea con el uso.