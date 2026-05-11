La magia musical de los años 90

Toda una generación que vivió su adolescencia durante la década de los 90 a menudo añora los sonidos que dieron color a dicha época. Ahora están de enhorabuena, porque el GTM Espacio Teatro La Vaguada acaba de estrenar 'Regreso a los 90's: La música de tu vida'. Se trata de un espectáculo concierto musical que brinda un viaje a aquellos tiempos a través sus canciones más icónicas transitando entre los estilos pop, rock y dance. Fue una de las décadas más creativas y variadas en lo que a la música se refiere, con el rock absolutamente en forma gracias a Héroes del Silencio o Los Rodríguez, entre muchos otros, y también con el auge del pop electrónico, el techno y la música dance.

Una propuesta con dirección musical de Rubén Barraquero que defienden sobre las tablas las actrices Lucía Espín y Jennifer Lima y los actores Joan Isern y Gabi del Castillo dirigidos por Triana Lorite. Entrevistado en el programa Km0 de la emisora esRadio, el cantante Joan Isern indica que "la gente está recibiendo muy bien el rollo bakalaero", aunque por supuesto también los temas de rock, que son muy potentes". También ha participado en la entrevista la intérprete Jennifer Lima que, tras su paso por la zarzuela y por el musical Mamma Mia! recuerda que "hemos repartido las canciones según los gustos personales de cada uno de nosotros". Joan confirma que van a mantener las funciones en el espacio escénico del Centro Comercial de La Vaguada durante todo el verano hasta septiembre. Un lugar idóneo para ello, ya que está ubicado en las terrazas del edificio junto al acceso de los cines.

La nostalgia de una adolescencia feliz

La trama de 'Regreso a los 90's: La música de tu vida' está enfocada a que la audiencia viva una experiencia de memoria compartida gracias al despliegue de un universo emocional en el que el amor, la amistad, las primeros amores y rupturas y los sueños de juventud se mezclan con la música que sonaba en la radio, en los bares y en las discotecas de aquella época dorada.

Todas las funciones 'Regreso a los 90's: La música de tu vida', que acoge el escenario ubicado en el número 36 de la Avenida de Monforte de Lemos, tienen un espectáculo previo de 1 hora y un show posterior de 30 minutos. Las únicas sesiones que no tienen post show son las de los viernes y sábados a las 19:00. Las actuaciones están programadas los jueves a las 19:30 e inicio función 20:30; los viernes y los domingos a las 18:00 e inicio de función a las 19:00; y los sábados pases a las 19:00 y a las 22:00 con el evento previo una hora antes en ambos casos.

Una lista de canciones que a ningún fan de todos los estilos que convivieron durante esos años va a dejar indiferente. Desde OBK, Mecano y Viceversa a SKA-P, Seguridad Social, Celtas Cortos y Extremoduro pasando por Rosario, Rosana y Camela. Sin olvidar los ritmos electrónicos de 2 Unlimited, Corona, Pont Aeri o los éxitos de artistas como Shakira, Elvis Crespo, Jennifer López, Michael Jackson. También temas de grandes formaciones internacionales de la época, entre ellas Roxette, Nirvana, Backstreet Boys, Oasis, Ace of Base, No Doubt, Green Day o Cranberries.