Las dificultades vocales de Amaia Montero protagonizan su vuelta a La Oreja de Van Gogh

El Bizkaia Arena del BEC acogió este sábado el regreso de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh. Ante 15.000 personas que abarrotaban el recinto, Montero conmovió desde el principio a sus seguidores: "Pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Bajé al mismísimo infierno, pero con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy".
La artista irunesa no solo retomaba su lugar en la banda que la vio nacer como estrella, sino que validaba un proceso de sanación personal ante un público que, en su mayoría treintañero, ha crecido con sus canciones.
Este reencuentro marca el inicio de la gira Tantas cosas que contar, un proyecto con el que la formación donostiarra celebra sus tres décadas de historia.
La expectación por ver de nuevo a la formación original —a excepción de Pablo Benegas, cuya ausencia a la guitarra fue cubierta por el colaborador habitual Imanol Goikoetxea— era absoluta.
El ambiente de euforia se palpaba desde horas antes de que, a las 21:35, las luces se apagaran para dar paso a un espectáculo de dos horas marcado por un diseño visual vanguardista.
Los seguidores estaban entregados. Los primeros versos de 20 de enero quedaron prácticamente sepultados por el clamor popular.
No solo rescataron los himnos que definieron el pop español de principios de los 2000, como París, La playa o El 28, sino que Amaia sorprendió al público al interpretar temas de la etapa en la que Leire Martínez lideró la banda como El último vals y La niña que llora en tus fiestas.
Salud mental
El concierto transitó por picos de alta intensidad y momentos de cruda honestidad. Amaia Montero no eludió hablar de los problemas de salud mental que la mantuvieron alejada del foco público. "Han pasado muchas vidas dentro de estos años y estar aquí con vosotros es mucho más que un concierto", explicó visiblemente conmovida. La cantante se sinceró sobre su proceso de recuperación: "Hubo momentos en los que pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Estaba perdida, completamente perdida, al punto de no reconocerme. Bajé al mismísimo infierno, y no es una forma de hablar. Hubo muchísimos días de oscuridad en los que pensé que todo había terminado para mí (...) Con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy". La respuesta del público fue unánime, coreando su nombre en señal de apoyo incondicional mientras ella miraba a sus compañeros y añadía: "El grupo, mis chicos, mis compañeros. Esta noche vamos a cantar como si el tiempo nunca hubiera pasado".
Amaia reconoció dificultades vocales: "La primera vez que me subo y lo hago fatal, soy consciente", admitió entre risas, recibiendo el respaldo inmediato de sus seguidores. Del mismo modo, su interpretación de La niña que llora en tus fiestas mostró a una vocalista algo justa en las notas altas.
Las redes sociales han recogido algunos momentos en los que la cantante se olvida de la letra y desafina bastante.
El tramo final fue una sucesión de éxitos incontestables. Con Rosas, Cuídate y Muñeca de trapo, el Bilbao Exhibition Centre vibró en una celebración de tres décadas de trayectoria. El cierre definitivo llegó con Puedes contar conmigo.
La gira se extenderá hasta el 30 de diciembre, pasando por ciudades como Madrid en mayo y acumulando ya más de 400.000 entradas vendidas.