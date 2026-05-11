"No terminan la gira": la vuelta de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh divide a los fans

El regreso de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh en el Bizkaia Arena ha trascendido lo musical para convertirse en un fenómeno sociológico que ha fracturado la opinión pública. Mientras 15.000 personas arropaban a la cantante en su primer directo en casi dos décadas, las redes sociales se inundaban de vídeos y testimonios que oscilan entre la devoción absoluta por el icono recuperado y la crítica feroz ante un estado vocal visiblemente deteriorado y una puesta en escena que muchos califican de "cutre".

Un evento que ha desatado una oleada de reacciones encontradas entre sus seguidores, cuyos testimonios recogemos del vídeo publicado por el periodista Javi de Hoyos en su perfil de TikTok, que acumula más de 600 comentarios. La cita, definida por muchos como "histórica", puso de manifiesto tanto la vulnerabilidad de la artista como las carencias técnicas de una vuelta muy exigente.

El factor humano contra la técnica

La confesión de la artista sobre su salud mental ha sido el principal escudo de sus defensores. Gran parte de los asistentes y usuarios de redes subrayan que el valor del concierto reside en el "triunfo de la voluntad" de una mujer que ha superado una depresión profunda. "Hay que valorar el contexto y lo que le costó volver", señalan los seguidores más fieles, quienes consideran que la nostalgia y la conexión emocional compensan las lagunas interpretativas. Para este sector, la reaparición de Montero es un acto de valentía que merece respeto por encima de cualquier exigencia profesional.

Lluvia de críticas por el "desafine total"

En el polo opuesto, el análisis técnico de la actuación resulta demoledor. Numerosos usuarios han denunciado momentos de "desafine total", problemas de afinación constantes y una falta de aire evidente que obligó al público a cantar gran parte del repertorio para evitar los silencios. "Se ha ahogado con sus propias canciones", apuntan críticos en plataformas como TikTok, donde también se censura el uso de playback en ciertos tramos y un vestuario que ha generado comparaciones poco halagüeñas con personajes de la farándula nacional. La sensación de que la gira ha comenzado con demasiada premura es una constante entre quienes esperaban un nivel vocal acorde a la trayectoria de la banda.

La sombra de Leire Martínez y la viabilidad de la gira

El conflicto entre los "leiristas" y los seguidores de la etapa original ha vuelto a recrudecerse. Mientras algunos celebran la vuelta de la reina del pop, otros lamentan el trato dado a Leire Martínez y cuestionan la decisión del grupo de exponer a Montero en su estado actual. La gran incógnita que planea ahora sobre la gira Tantas cosas que contar es su viabilidad a largo plazo. "No terminan la gira", vaticinan algunos usuarios, señalando que la exigencia de una serie de conciertos nacionales podría ser excesiva para una artista que, por el momento, parece sostenerse más en el cariño de sus fans que en su capacidad técnica sobre el escenario.

La reacción de los fans y el factor nostalgia

El periodista Javi de Hoyos, testigo presencial del evento, ha destacado que, más allá de la técnica, se trató de un momento "épico" y "emocionante". "Es importante que al final la arropemos todos. Como dice en su canción Nacidos para creer, que los suyos nunca bajen los brazos", señala Hoyos en su crónica audiovisual. No obstante, el sector crítico de la red se muestra implacable: comentarios que califican el directo de "horroroso" o comparaciones despectivas con otras figuras mediáticas conviven con quienes defienden que "el Photoshop no fue invitado al concierto" y que lo relevante es la "valentía" de la artista por reaparecer tras su calvario personal.