El alegato del reguetonero Arcángel por la Hispanidad: "No hay que pedirle disculpas a nadie"

El cantante Austin Agustín Santos, conocido mundialmente como Arcángel, actuó en Madrid donde aprovechó para defender la Hispanidad, un discurso que ha sacudido las redes sociales. "No hay que pedirle disculpas a nadie", aseguró.
En el marco de su gira La 8ª Maravilla World Tour 20 Aniversario, el reguetonero estadounidense de origen puertorriqueño rompió con la narrativa imperante en ciertos sectores de Latinoamérica al defender el legado español en el continente americano.
El artista aprovechó una pausa entre canciones para arremeter directamente contra los movimientos que exigen disculpas históricas a España por la Conquista, calificando tales demandas de sinsentido. "Es una estupidez", dijo.
En un tono visiblemente serio, Arcángel cuestionó la lógica de quienes critican a los españoles, haciendo hincapié en la herencia cultural y social que quedó en América. "Los cabrones que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América, ¿y esa estupidez?, ¿en qué mundo tú vives, hijo de puta? 'Ah, es que se robaron el oro'. Y ¿las calles, las escuelas y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día?, ¿de dónde salió?"
Todos mis respetos para Arcángel pic.twitter.com/pTxR74xwl8— ️ٓ️ (@CocoExiliado) May 12, 2026