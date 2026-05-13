Muere El Cabrero, cantaor libertario y emblema de la Transición

El mundo del flamenco y la cultura española lamentan hoy la pérdida de una de sus figuras más genuinas del flamenco. José Domínguez Muñoz, conocido como El Cabrero, falleció en Sevilla a los 81 años. Con su partida, desaparece un cantaor que no solo dominó los palos del flamenco con una sobriedad magistral, sino que se convirtió en un símbolo de la dignidad rural.

La capilla ardiente quedará instalada en el Teatro Municipal de Aznalcóllar, su localidad natal y el refugio donde siempre volvía tras sus giras internacionales. En coherencia con la sobriedad y el celo por la intimidad que marcaron su vida, la familia ha avisado de que "no se permitirá su cobertura a los medios".

La salud de El Cabrero había sido delicada en los últimos años. En mayo de 2019, su esperada gira de despedida, titulada Ni rastro de polvo, se vio abruptamente interrumpida tras sufrir un ictus. A pesar de los contratiempos físicos, siempre presumió de que seguiría en el cante "mientras le quedara voz".

Del campo a los escenarios

Su trayectoria es una de las más singulares de la historia de la música española. Fue pastor de cabras desde niño y durante gran parte de su madurez, una ocupación que no abandonó ni siquiera cuando ya llenaba teatros y encabezaba carteles en los festivales más importantes de Europa.

Según sus propias palabras, el pastoreo le otorgó el tiempo necesario para "pensar, y mirar lejos", convirtiéndose en lo que él definía como "un refugio".

Sus inicios estuvieron inspirados por el disco Canta Jerez, que contaba con la participación de figuras como Tío Borrico, Terremoto, el Sernita, el Sordera, Romerito, el Mono, el Indio y a la guitarra Morao, entre otros.

Su carrera discográfica arrancó en 1975. Desde ese momento, su voz se transformó en uno de los emblemas culturales de la Transición.