Los integrantes del grupo Alcalá Norte han visitado los estudios de esRadio para compartir los detalles de su meteórico ascenso y la preparación de su próximo trabajo discográfico. Carlos y Álvaro, miembros de la formación, comentaron cómo están viviendo este momento de éxito tras regresar de actuar en Colombia y pasar por el festival Estaciones Sonoras de Cascante. En la charla, destacaron la importancia de mantener una conexión directa con el público a través de una propuesta que mezcla la crudeza del post-punk con una identidad muy marcada por sus raíces madrileñas.

Durante la entrevista, explicaron que se encuentran sumergidos en el proceso creativo de su segundo álbum, el cual estiman que está completado en un 65 por ciento. Los músicos compartieron cómo ha sido el trabajo en el estudio durante esta última semana, logrando desbloquear composiciones que llevaban meses estancadas. Según explicaron, el proceso de composición a veces surge de forma natural y otras requiere de un esfuerzo consciente de improvisación hasta que las piezas encajan, buscando siempre un sonido que les defina sin caer en los clichés del mercado actual.

Uno de los puntos clave de la conversación fue la reivindicación de su origen en el barrio de Ciudad Lineal. El nombre de la banda, que proviene del conocido centro comercial del distrito, no es casualidad, sino una declaración de intenciones sobre la autenticidad vecinal que desean proyectar. Los artistas señalaron que, aunque el éxito les ha llevado a escenarios internacionales, su esencia sigue ligada a las calles de Madrid y a la cotidianidad de los barrios, algo que consideran fundamental para que su música resulte honesta y cercana a sus seguidores.

En cuanto a las etiquetas musicales, bromearon sobre cómo algunos diagramas de internet los han clasificado dentro del tontipop o el indi español. Sin embargo, ellos se sienten más cómodos en una estética post-punk que ha experimentado un repunte de popularidad tras la pandemia. Mencionaron influencias de bandas como Molchat Doma y cómo la viralidad en redes sociales como TikTok ha ayudado a que un género antes considerado de nicho llegue ahora a una audiencia mucho más joven y transversal, permitiéndoles llenar salas en toda España.

El sentido del humor es otro pilar fundamental en las letras de Alcalá Norte. Los músicos defendieron que "la risa es una cosa muy seria" y que no temen mezclar referencias intelectuales a filósofos como Heidegger con situaciones jocosas o bromas internas. Esta dualidad entre lo culto y lo popular les permite no encasillarse en una imagen de banda excesivamente sobria o pretenciosa, algo que en ocasiones ha sido motivo de debate interno, pero que finalmente se ha convertido en una de sus señas de identidad más apreciadas por la crítica y el público.

La agenda de la banda para los próximos meses está repleta de compromisos. Han anunciado fechas en Gijón, Ourense (en el Ourensound), Jaén (en el festival Oliosónica) y Huesca, además de su esperada participación en el Azkena Rock Festival en Vitoria. Para Alcalá Norte, actuar en este tipo de eventos es una oportunidad para conquistar nuevos fans que quizás no llegarían a ellos a través de las listas de reproducción convencionales. También destacaron su próxima cita en el Palacio de los Deportes de Madrid en febrero, lo que supondrá un hito en su carrera al enfrentarse a un recinto de tales dimensiones.

Finalmente, los artistas hablaron sobre la excelente relación que mantienen con otros grupos de la escena actual, citando a Camellos, Carolina Durante o Depresión Sonora como mentores y amigos. Consideran que existe una comunidad de apoyo mutuo entre las bandas que han surgido o se han consolidado en los últimos años, lo que facilita el crecimiento del sector frente a las exigencias de las multinacionales. Antes de concluir, invitaron a los oyentes a escuchar su último adelanto, El Hombre Planeta, y a estar atentos a las novedades de su próximo álbum, que promete seguir la estela de esRadio en su apoyo a la cultura y la música nacional.