El drama de Tania Doris: esperaba 4.000 millones y cobró dos y medio

A los setenta y cuatro años ha fallecido en Barcelona quien fuera una de las más llamativas supervedettes de la revista musical, figura veterana de los espectáculos de Matías Colsada, con quien convivió más de veinte años. Creía ser la heredera de su cuantioso patrimonio pero al morir el empresario, que se había negado a firmar su testamento, resultó que los ocho mil millones que dejó a su muerte no fueron para Tania Doris, quien le había dedicado tanto tiempo, sobre todo cuando a Colsada le llegó la vejez y la enfermedad. Tania se retiró hace un cuarto de siglo de su vida artística, completamente desengañada de su apasionada vida con el mayor empresario de la revista musical.

Se llamaba en realidad Dolores Cano Barón, nacida en Valencia en 1952. Estudió baile clásico español. Profesional como bailarina aun siendo menor de edad, trámite que eludió en el Sindicato del Espectáculo, medía un metro y setenta y dos centímetros de estatura. Llamó la atención de Matías Colsada cuando se presentó a unas pruebas en uno de los teatros del Paralelo barcelonés que regentaba. Sólo tenía catorce años, pero por su altura parecía mayor.

Anunciada como Lolita Cano en las carteleras, fue la vedette de espectáculos encabezados por Andrés Pajares y Tony Leblanc hasta que Colsada la convirtió en estrella de la revista musical, acompañada por dos veteranos cómicos del género, Luis Cuenca y Pedro Peña. La había bautizado ya como Tania Doris.

En el Paralelo barcelonés fue durante muchas temporadas la supervedette más popular. Matías Colsada se había convertido en su amante. Le llevaba cuarenta y dos años de diferencia. Gastaba mucho dinero en publicitarla. Le regalaba continuamente joyas y caros abrigos de pieles. Ya mayor de edad se habían ido a vivir juntos. La compañía de Tania Doris, tras sus estrenos en los feudos escénicos de Colsada en Barcelona y Madrid, realizaba giras por toda España llenando los teatros. Era la década de los 70, cuando Tania mostraba sus encantos al público, eso sí, sin desnudarse. Colsada lo tenía prohibido incluso con la llegada de la democracia. Más o menos sostenía que, de esa forma, a sus revistas podían ir tranquilamente matrimonios sin que las señoras se escandalizaran.

La popularidad de Tania Doris posibilitó que fuera protagonista de una película escrita por Fernando Vizcaíno Casas y dirigida por Rafael Gil: Las alegres chicas de Colsada.

Matías Colsada no se llamaba así, sino Matías Yáñez Jiménez, había nacido en 1910 en el seno de una humilde familia, de padre ebanista. Dotado de habilidad para ganarse la vida, fue músico, actor ocasional hasta que le llegó su gran momento al convertirse en gerente y luego empresario de varios teatros, que es donde consiguió hacerse con una imponente fortuna.

Se había casado con la zaragozana Aurelia Bui, con quien convivió poco tiempo, sin tener descendencia. Sus amores extramatrimoniales con muchas de sus vedettes lo situaban como un conquistador perenne. Era de mediana estatura, sobrado de kilos, sin atractivo físico a la vista. Lo que no le importaba.

Cuando murió de un ataque cardíaco mientras almorzaba en un restaurante de la Costa Brava el 25 de marzo de 2000, en presencia de Tania Doris, que le cerró los ojos, tenía noventa años y una gran fortuna estimada en ocho mil millones de pesetas. Tania Doris reclamó su parte, que esperaba fuera la del cincuenta por ciento de ese capital. Pero el último juez que firmó la sentencia sólo la autorizó a cobrar dos millones y medio de pesetas. En las pesquisas judiciales quedó probado que el finado tenía dos hijas extramatrimoniales y ellas serían las favorecidas por la cuantiosa herencia.