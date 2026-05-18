Los judíos españoles piden cancelar a Kanye West y Sumar mira a otro lado para no actuar

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha remitido una carta formal al titular de la cartera, Ernest Urtasun, para exigir que el Ejecutivo manifieste su "oposición" institucional a la celebración del concierto del rapero estadounidense Kanye West (actualmente conocido como 'Ye'), programado para el próximo 30 de julio en el estadio del Atlético de Madrid. El motivo alegado son las reiteradas declaraciones antisemitas del artista y su abierta apología del nazismo.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados, el ministro de de Sumar ha optado por la inhibición de sus funciones, delegando toda la responsabilidad en el sector privado y desmarcándose de la contundencia y los cordones sanitarios aplicados por otros Gobiernos europeos.

La denuncia de la FCJE: "Elogios explícitos a Adolf Hitler"

"Solicitamos al Ministerio de Cultura que manifieste su oposición a la celebración de este concierto", pide la FCJE. En la petición firmada por el presidente de la federación, David Obadía, la comunidad judía en España traslada su "preocupación y firme oposición" ante el evento. Recuerdan que el historial reciente de West incluye "manifestaciones y comportamientos que han supuesto una banalización y apología del nazismo", entre las que destacan "elogios explícitos a Adolf Hitler y la difusión de estereotipos antijudíos".

La FCJE apela directamente a la coherencia democrática del Estado y exigen una "reflexión institucional" antes de dar altavoz y espacio público a un perfil tan influyente, y recuerdan que España mantiene un "firme compromiso con la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo". Asimismo, ofrecen la colaboración del colectivo con las administraciones para defender una cultura basada en el "respeto mutuo y los valores democráticos".

Cabe recordar que la deriva extremista del rapero alcanzó su punto álgido el pasado mes de febrero, cuando publicó en sus redes sociales mensajes taxativos como "soy nazi" o "adoro a Hitler", además de intentar comercializar prendas con simbología de esvásticas. Aunque posteriormente emitió una disculpa ambigua en la red social X, el colectivo judío considera inadmisible que se premie su impunidad en los escenarios españoles.

Urtasun se ampara en la empresa privada para no actuar

Frente a la presión de la FCJE, Ernest Urtasun ha comparecido este lunes en rueda de prensa —tras la presentación del programa 'Cine Vecino'— para fijar la postura de su departamento. Aunque ha calificado las declaraciones de West de "repugnantes" y "completamente fuera de lugar", ha dejado claro que el Ministerio de Cultura no moverá un solo dedo para evitar la cita. "No le corresponde al Ministerio promover la cancelación de ningún concierto por las opiniones que haya vertido cualquier artista", ha justificado Urtasun.

Esta postura choca con las declaraciones que el propio ministro ofreció la semana pasada en Bruselas, donde aseguró de forma inconcreta que el Ejecutivo estaba "analizando la situación". Finalmente, el ala radical del Gobierno ha decidido escudarse en que la decisión final compete exclusivamente al promotor del evento, renunciando a ejercer liderazgo institucional frente al discurso del odio.

La pasividad del Ministerio de Cultura español contrasta radicalmente con la determinación mostrada por las autoridades de los países vecinos, donde las actuaciones de Kanye West han sido canceladas de forma fulminante mediante la intervención o el rechazo de estamentos públicos:

El ejemplo más rotundo se vivió en el Reino Unido, que fue el primer país en denegar directamente la entrada al artista al considerar que su presencia no era "beneficiosa para el bien público", una decisión fulminante que obligó a cancelar su participación en el Wireless Festival de Londres. En la misma línea actuó el Gobierno de Polonia, donde los gestores del Estadio de Silesia cancelaron su concierto en Chorzów después de que la ministra de Cultura polaca, Marta Cienkowska, tildara de "inaceptable" acoger a un artista que trivializa abiertamente los crímenes vinculados al nazismo.

Por su parte, en Francia, la presión institucional obligó al propio cantante a anunciar el aplazamiento de su concierto en Marsella. Esto ocurrió inmediatamente después de que el ministro del Interior galo advirtiera públicamente de que el Ejecutivo ya se encontraba estudiando vías legales para prohibir el evento por completo. Finalmente, en Suiza, la respuesta llegó desde las propias entidades sociales y deportivas, el club FC Basel rechazó de forma categórica acoger la actuación del rapero en su estadio, negándose a albergar consignas antisemitas en sus instalaciones.

De este modo, mientras las principales democracias occidentales levantan barreras frente a la intolerancia, el Gobierno español permite que Madrid sea la excepción, manteniendo por el momento un concierto que supone el regreso del polémico rapero a España tras dos décadas de ausencia.