Manuel de Falla en su 150 aniversario: depresión, exilio y el inmenso dolor por Lorca

El Ministerio de Cultura y la Fundación Archivo Manuel de Falla han organizado una serie de actos en homenaje al eximio compositor gaditano Manuel de Falla, al cumplirse el 150 aniversario de su nacimiento. Eventos como conciertos internacionales, en París sobre todo, donde desarrolló gran parte de su carrera y vivió las vanguardias, exposiciones y congresos en ciudades ligadas a su vida, como Cádiz, Granada y Madrid, y conferencias, rememorando sus obras más celebradas.

Nació el 23 de noviembre de 1876 en la Tacita de Plata. Su padre tocaba el armonio, su madre le dio sus primeras clases de música. Hasta que conoció al eminente Felipe Pedrell, que se convirtió en su maestro.

Siendo un magnífico pianista, se sintió más atraído por la composición. Necesitaba ampliar sus estudios por lo que se estableció en Madrid, coincidiendo con la debilitada situación económica familiar, lo que obligó a los suyos a radicarse también en la capital de España en 1898.

Manuel había ya cumplido los veinte años y al ir a registrarse en el Conservatorio advirtió que era bastante mayor con respecto al resto de los alumnos, razón por la que dispuso cursar los siete años en tan solo dos, por libre, con felices resultados, siendo acreedor del primer premio en el concierto de fin de curso.

Comoquiera que necesitaba ingresos para subsistir hubo de componer varias zarzuelas, que le reportaron algunas ganancias, aunque escasas, pues de las cinco que creó, únicamente se estrenó una. Él no se sentía a gusto con esa música costumbrista, prefería el impresionismo.

'La vida breve' no quería estrenarla

Transcurría 1905 cuando dio por terminada La vida breve, que la Academia de Bellas Artes de Madrid premió como la mejor ópera española en un acto. Lo extraño fue que Manuel de Falla no encontrara empresario alguno que quisiera estrenarla y hubo de esperar a darla a conocer en un teatro de Niza y luego otro en Milán. Y en París al menos pudo consolarse al mostrarle su creación a Paul Dukas y a colegas que mucho admirara, de quienes se hizo pronto amigo: Debussy, Albéniz, Ravel, Stravinski... Isaac Albéniz llevaba una vida de lujo, lo que sorprendió a Falla. Podía permitírselo, sin duda. La muerte de Albéniz en 1909 le afectó en gran medida, pues aparte de su trato con él, le unía una misma concepción creativa.

En la capital francesa Manuel de Falla se introdujo en los círculos artísticos e intelectuales. La princesa Polignac, rica heredera norteamericana, solía en sus reuniones manifestarse mecenas de los artistas que llamaban su atención, como Falla, a quien encargó una obra relacionada con el Quijote cervantino. Sería El Retablo de Maese Pedro, una de sus más brillantes creaciones.

Malas críticas para 'El amor brujo'

Ya de nuevo en Madrid recibió en su casa del barrio de Salamanca, la visita de un antiguo amigo, el empresario y dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, quien le habló de la posibilidad de que compusiera una canción, o más, de ambiente gitano andaluz, propuesta que le había sugerido la artista Pastora Imperio. Acogió el maestro la idea con prontitud, aunque lo que le salió del caletre no fueron canciones sino una obra teatral que se estrenó el 15 de abril de 1915 en el escenario del Lara: El amor brujo, cuyo libreto firmado por Martínez Sierra, era en realidad, como muchas otras obras, de su esposa, María Lejárraga, que no se sabe por qué aceptaba aquella impostura.

Cantaba, bailaba, recitaba Pastora junto a su madre, La Mejorana. No gustó a nadie aquel espectáculo, que la crítica se encargó de retirar de la cartelera "porque contenía poco carácter español". Ese romance terminó siendo después un ballet con la misma música de Falla, que estrenó Antonia Mercé La Argentina, entonces ya éxito total.

Otro de sus grandes amigos de París, el coreógrafo Diáguilev, viajó a España para entrevistarse con Falla, con quien urdió la idea de un ballet en forma de pantomima, El corregidor y la molinera. El estreno tuvo lugar en 1917 en Madrid y acabó, dos años después, por alterar su título por el de El sombrero de tres picos, con figurines de Pablo Picasso, con el que Falla mantenía asimismo una buena amistad, reflejada en un extraordinario retrato, harto conocido. Ballet que el día que en Londres se estrenó, Falla hubo de regresar con urgencia a Madrid por la muerte inesperada de su madre, María Jesús Matheu. No mucho más tarde falleció su padre. A partir de 1920 el compositor gaditano dejó su casa de Madrid para afincarse en Granada desde donde se contemplaba la Alhambra. Allí vivió casi dos decenios junto a su hermana María del Carmen, que nunca abandonaría a Manuel.

Festival de cante jondo

Granada fue providencial para la nueva etapa que emprendió, en la que impuso en sus composiciones su espíritu religioso. A pesar de que su salud ya era precaria, se esforzó por crear unas obras que, junto a las anteriores, acreditan a Manuel de Falla como una de las mentes más preclaras de la Generación del 27, un faro de cultura, encumbrado entre los más grandes compositores del siglo XX, clásico y eterno.

Los granadinos Federico García Lorca y Andrés Segovia le hicieron la vida más grata. El primero de ellos lo visitaba con frecuencia. De sus conversaciones surgió la idea de organizar un Festival de Cante Jondo en 1922, que presidió el maestro junto al poeta de Fuente Vaqueros, Antonio Chacón, Andrés Segovia, Ignacio Zuloaga y Santiago Rusiñol. En palabras de Falla aquel primer concurso pretendía descubrir voces nuevas, alertando de las impurezas y mixtificaciones de entonces en el flamenco.

Sépase que aquel Festival, tan mitificado en época contemporánea, del que salió entre otros cantaores un jovencísimo Manolo Caracol, no tuvo la difusión esperada por Falla y García Lorca, indiferente tanto para el gran público como para la clase intelectual. Nada nuevo bajo el sol de un país como el nuestro que ignorante de las obras de sus genios, dejaba el reconocimiento en mentes extranjeras. Antes de que el compositor fuera aquí celebrado, en Francia le otorgaron la Legión de Honor.

Falla solía componer de madrugada, en el silencio de la noche mágica del Albaicín cercano a su carmen. Para su Soneto a Córdoba recurrió a unos versos de Luis de Góngora, tan presente después en el origen de la Generación del 27.

Entró poco a poco ya en los años 30 en un estado depresivo, con obsesiones religiosas, crisis espiritual que mucho afectó a su labor creativa. El deterioro nervioso del maestro, acentuado con enorme tristeza cuando se enteró de la muerte de su amigo Paul Dukas en 1935, fue en aumento, aunque no le impidió trabajar febrilmente mientras le fue posible en una obra magna que la muerte le impidió concluir: La Atlántida, que le inspiró leyendo a mosén Jacinto Verdaguer.

Podía tener Falla reacciones imprevistas pero no era, por ejemplo, supersticioso, como se deduce del siguiente suceso. Resulta que en el carmen que habitaba, había vivido tiempo atrás una familia de tintoreros, en la que el hijo dio muerte a su propio padre y terminaría siendo aprehendido en la cueva de la casa y sentenciado a la horca.

Murió en Argentina entre apuros económicos

Le sorprendió la Guerra Civil, sin llegar a comprender la razón de su estallido, pero lo que hizo fue, con su prestigio, solicitar amparo para cuantos amigos y necesitados venían siendo encarcelados por sus ideas o por injustas denuncias. Salvó a muchos, pero no a García Lorca, cuyo asesinato le produjo un dolorosísimo episodio en su estado, ya de por sí delicado.

Se ha escrito mucho sobre las razones que lo indujeron a marcharse de España, exiliado en Argentina. Pero, además de cuanto había sufrido durante la guerra y la inquietud que pudiera sentir con la presencia de los nacionales en el Gobierno franquista, hubo una invitación para viajar a la Argentina y dar unos conciertos organizados por la Institución Cultural Española en Buenos Aires, que aceptó, empujado por otros temores bélicos, los de la II Guerra Mundial. Antes de que ello ocurriera, Manuel de Falla y su hermana cerraron su carmen, y sus enseres y objetos muy queridos quedaron guardados en el convento granadino de Santa Fe.

La marcha hacia Argentina se produjo el 2 de octubre de 1939 en el vapor Neptunia. No se despegaba de las partituras de La Atlántida, que había comenzado a componer hacía ya bastantes años. Lo recibieron en Buenos Aires como correspondía a un genio de la música. Se instaló con María del Carmen en una casa de campo en las sierras de la Córdoba argentina. Continuaba padeciendo obsesiones, agravadas por su persistente insomnio. Encerrado prácticamente en su estudio, consultando sus partituras de La Atlántida, su último sueño como compositor. Aunque su estado anímico no le permitía trabajar más que unos pocos minutos. Salía a la calle sólo para cumplir con sus preceptos religiosos.

Escasas eran las visitas que recibía. Padecía apuros económicos. Desde España trataron de ayudarle viejos amigos. Ya hacía tiempo que estaba calvo, con la cabeza rapada.

Nueve días antes de cumplir setenta años, el 14 de noviembre de 1946, una angina de pecho lo llevó al otro mundo en Alta Gracia. Sus restos, embalsamados, se trasladaron a España, respetándose su voluntad para depositarse en una tumba en la catedral de Cádiz. En cuanto a La Atlántida, su obra definitiva, quedó terminada por su fiel alumno Ernesto Halffter y se estrenó en el Liceo barcelonés en 1961. En la capital gaditana se inauguró la Casa-Museo que lleva su egregio nombre, donde entre otros recuerdos y pertenencias puede verse el piano con el que compuso sus grandes creaciones.