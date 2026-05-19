La soprano Felicity Lott anunció su propia muerte cinco días antes

Este reciente 8 de mayo había cumplido 79 años. Falleció una semana después. Y entre medias, la gran soprano británica Felicity Lott, consciente de que su final estaba próximo, anunció públicamente la inminencia de su óbito. Y, efectivamente, cinco fechas más tarde se iba de este mundo una de las más grandes voces líricas de su generación y una mujer adornada por su elegancia, sensibilidad, cultura. Estaba casada con Gabriel Woolf y eran padres de una hija, Emily.

Natural de Cheltenham, Reino Unido, Felicity Ann Emwhyla Lott, para sus amistades Lotty, creció en un hogar donde la música siempre estaba presente. Su padre era contable mas en sus horas libres solía tocar en algún pub, en tanto la madre, aficionada al arte lírico, pertenecía a una agrupación de aficionados, donde tuvo ocasión de interpretar su ópera preferida, Madama Butterfly.

No tenía Felicity todavía pensado dedicarse profesionalmente al canto cuando quiso estudiar francés y latín, lenguas que no cursaban otras colegas que a ella le aportaron no pocas satisfacciones culturales.

En sus comienzos, toda vez ya decidida a ser cantante lírica y recibir una sólida formación en la Royal Academy of Music de Londres, fue recorriendo poco a poco una serie de obras que fueran bien a su estilo. Así ya empezó luciéndose como la Pamina de La flauta mágica, de Mozart, el compositor más admirado por ella junto a Richard Strauss. Luego fue la condesa Madelaine, de Capriccio, de este autor. Y la otra condesa de Las bodas de Fígaro, Christine, de Intermezzo, Arabella, Rosalinda, de El murciélago, de Johann Strauss, la Bella Helena, de Offenbach, Fiordiligi, en Così fan tutte, Blanche, en Diálogo de carmelitas, y Hanna, de La viuda alegre, de Franz Lehár, puesto que no le importó interpretar también algunas operetas. A lo que nunca se atrevió fue a interpretar la ópera italiana, alejada de su sensibilidad y estilo.

Pero su mayor gloria la alcanzó como la Mariscala en El Caballero de la Rosa, de Richard Strauss, donde Felicity contemplando su rostro ante un espejo iba dándose cuenta de la fugacidad de la vida, del tiempo que transcurre lenta pero inexorablemente, mientras la belleza se difumina sin poder aprehenderla para una imposible eternidad.

Coinciden los críticos que su monólogo del primer acto no llegaron a superarlo otras sopranos de su tiempo. Daba la impresión de que Strauss había pensado en ella para ser su protagonista, caso de haberla soñado. Un personaje, un papel a la medida de Felicity Lott.

En una ocasión, encontrándose en su camerino, recibió la visita de un señor resguardado bajo una prenda deportiva de abrigo. Era el maestro Carlos Kleiber, ante la sorpresa de Felicity. Llegaba ante ella para proponerle montar juntos El Caballero de la Rosa. Como así sucedió. No podía ella ser dirigida mejor que con la batuta de Kleiber. Ese estreno sucedió en un escenario vienés el año 1994 y afortunadamente fue filmado para ser contemplado con el paso de los años.

Todas esas obras magistrales, que cultivó junto al repertorio francés y el lied, las interpretó con su maravillosa voz y su temperamento de actriz en los más importantes coliseos líricos, a saber entre otros: la Royal Opera House, la Ópera de París, la Staatsoper vienesa, el Metropolitan Opera de Nueva York, el Covent Garden...

Y el Teatro Real de Madrid, donde en marzo de 2000 Felicity volvió a ser aclamada siendo La Mariscala. A nuestra capital volvió, pero al Teatro de la Zarzuela, temporada 2005-2006, donde con sus facultades también declamatorias unidas a la musicalidad de su voz presentó La voz humana, libreto de Jean Cocteau musicado por Poulenc.

Tanto en escena como en su vida personal Felicity Lott exhibió siempre una natural elegancia, un sentimiento delicado en el trato. No le era ajena a su carácter brotes de ese ingenio británico, humor que, al menos en el pasado, era un distintivo que caracterizaba a muchos ingleses.

La última entrevista concedida por la gran soprano en vísperas de su despedida fue para la BBC de Londres. Serena, intentando una leve sonrisa, dijo: "Que nadie sienta tristeza por mí, pues lo he pasado muy bien en esta vida".

En fechas anteriores también quiso disponer de una selección de sus mejores vestidos con destino a una subasta benéfica de una organización que vela en Inglaterra precisamente por la investigación de paliativos que moderen el dolor ante enfermedades como la sufrida por Felicity, un cáncer que padecía desde hace un año.

Su representante declaró que en todo momento la gran artista llevó siempre su enfermedad con extraordinaria dignidad y aceptación, sin alterar su ánimo a sabiendas de que se le escapaba la vida.