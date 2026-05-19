'Música y Letra' consagra un nuevo ciclo a las grandes sinfonías de Gustav Mahler

El programa de divulgación musical Música y Letra en esRadio que se emite los sábados a las 23:00, inicia el próximo sábado, 23 de mayo, un ciclo dedicado a todas las Sinfonías de Gustav Mahler.

Comprenderá 11 programas, hasta el 1 de agosto inclusive. Cada uno de ellos se dedicará a una Sinfonía de Mahler, por orden cronológico: el primer programa, la Primera Sinfonía; el segundo programa, la Segunda… Por su larga duración, no se ofrecerán las Sinfonías completas, pero sí los tiempos esenciales de cada una de ellas, íntegros, sin cortes.

Por su categoría musical y su calidad de sonido, y para ofrecer una cierta unidad de interpretación, se emitirán siempre las versiones del gran director italiano Claudio Abbado, uno de los mayores mahlerianos de los últimos años; la mayoría, con las orquestas que él entonces dirigía, la del Festival de Lucerna, Jugend Mahler Orchestra.

Como colofón del ciclo, en los últimos programas se emitirán dos grandes ciclos de canciones de Mahler, íntimamente unidos a sus Sinfonías: las Canciones de los niños muertos y La canción de la tierra. En ambos casos, se ha elegido la versión modélica, dirigida por Bruno Walter (discípulo directo de Mahler), con Kathleen Ferrier, una de las más grandes contraltos de toda la historia.

Hoy en día, las obras de Gustav Mahler (1860-1911) forman parte del repertorio más habitual en las salas de conciertos del mundo entero. Se ha hablado de una "moda Mahler", a partir de la película Muerte en Venecia, de Luchino Visconti, que utiliza ampliamente el "Adagietto" de la Quinta Sinfonía. En España, su obra fue difundida sobre todo por el musicólogo Federico Sopeña, cuyos estudios se utilizan en los comentarios de cada programa.

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Culturalmente, encarna Mahler el refinadísimo espíritu de aquella Viena de 1900, que representaba el final de un mundo y el comienzo de otro: la Viena del pintor Klimt; de los escritores Hofmannsthal, Rilke, Kafka y Musil; el psicoanálisis de Freud; los arquitectos Otto Wagner y Adolf Loos… Un claro ejemplo de la mejor cultura europea.

Musicalmente, Mahler procede del posromanticismo y abre el camino a la música estrictamente contemporánea, a la Escuela de Viena: Schönberg, Webern, Alban Berg…

Suele emparejarse a Mahler con Bruckner pero les separa una diferencia radical: Bruckner es un creyente absoluto, que encuentra en el templo de la naturaleza la clara huella de la mano de Dios. Mahler, en cambio, es un judío convertido oficialmente al catolicismo, quizá para ser aceptado por la sociedad: un personaje complejo, inestable, atormentado, obsesionado por la muerte…

Todo esto se refleja en sus sinfonías. Encontramos en ellas hermosas melodías, que podemos recordar, pero también contrastes, disonancias, humor trágico, valsecitos y una estimación de la música popular que lo acerca a nuestro corazón. Sus Sinfonías poseen un claro significado de búsqueda y una gran ambición: "La sinfonía debe ser como un mundo, abarcarlo todo". Por eso, quería que escuchar las suyas no sea un acto social sino "un acontecimiento espiritual".

Es muy singular que una radio privada, dirigida a todos los públicos, programe un ciclo como este, con todas las Sinfonías de Mahler. Deseamos que pueda servir para que algunos oyentes descubran y otros, amplíen su conocimiento de una música que expresa como muy pocas las grandes inquietudes de nuestro tiempo.