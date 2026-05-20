Michael Jackson destrona a las estrellas de hoy: número uno mundial de Spotify en 2026

Han pasado 17 años desde la muerte de Michael Jackson y, en pleno 2026, 'Billie Jean' ocupa el primer puesto del ranking global de Spotify, por delante de artistas en activo como Justin Bieber, BTS u Olivia Rodrigo. No es un dato aislado: 'Beat It', 'Don't Stop 'Til You Get Enough' y 'Human Nature' también figuran entre las 15 canciones más escuchadas del mundo.

El detonante es el biopic Michael, que ha empujado al artista a superar los 100 millones de oyentes mensuales en la plataforma, un hito sin precedentes para un músico fallecido y que contrasta con los 50 millones que alcanzó Queen tras el estreno de Bohemian Rhapsody en 2018.

Un catálogo hecho para la era del scroll

La pregunta inevitable es por qué Jackson y no Elvis, no Freddie Mercury, no los Beatles. La respuesta tiene que ver tanto con la naturaleza de su música como con la lógica del ecosistema digital. El algoritmo de Spotify no premia la búsqueda directa de un artista, sino la retención: canciones que se insertan en listas de reproducción, que generan movimiento, que enganchan en los primeros segundos.

El catálogo de Jackson, construido sobre ritmos físicos, coreografías y producción cinematográfica, encaja de forma casi quirúrgica con esos criterios. Donde los Beatles invitan a escuchar un álbum de principio a fin, Jackson invita al cuerpo a reaccionar, y eso es exactamente lo que premian TikTok, Spotify y cualquier plataforma que viva del estímulo visual e inmediato.

Hay también una dimensión generacional. El biopic de Fuqua actúa como vehículo de descubrimiento para quienes no vivieron la era dorada del rey del pop: jóvenes que llegan a 'Thriller' sin nostalgia, solo con los oídos. Si en los años ochenta Jackson revolucionó la industria con videoclips de narrativa cinematográfica, hoy el moonwalk encuentra en el formato vertical de las redes un espacio de confort inesperado.

El idioma que no caduca

The Beatles, Elvis o los Rolling Stones mantienen bases de oyentes fieles y multigeneracionales, pero con patrones de consumo distintos. Jackson es el único que, a estas alturas, compite directamente con el presente, no desde la nostalgia sino desde la vigencia. Su arquitectura creativa —la fusión de géneros, la potencia visual, la accesibilidad rítmica— no ha envejecido. Ha esperado, simplemente, a que el mundo se volviera más parecido a él.