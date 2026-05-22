Evacuan a Ricky Martin de un concierto tras un ataque con gas lacrimógeno

El primer concierto de la gira europea de Ricky Martin vivió momentos de gran tensión el pasado jueves en Montenegro. Durante su actuación en la plaza de la Independencia de Podgorica, un individuo lanzó gas lacrimógeno al escenario, lo que obligó a interrumpir el evento y a evacuar de urgencia al artista puertorriqueño. El recital, de carácter gratuito, se enmarcaba dentro de los multitudinarios actos conmemorativos por el vigésimo aniversario de la restauración de la independencia del país balcánico.

Ante la natural preocupación de los asistentes y de sus seguidores en todo el mundo, la representante del cantante, Rondine Alcalá, emitió un mensaje tranquilizador a través de sus perfiles oficiales. En él, aseguró que "Ricky Martin y su equipo se encuentran bien y agradecen las muestras de apoyo recibidas tras lo ocurrido esta noche en Montenegro". La rápida intervención del personal de seguridad resultó clave para evitar que el incidente tuviera consecuencias mayores.

Según ha explicado la representante, el lanzamiento del agente químico provocó "una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención". Como medida estrictamente preventiva, el vocalista y todo su equipo de trabajo abandonaron de forma inmediata el escenario. Durante esos minutos de incertidumbre, las autoridades locales y los efectivos de seguridad trabajaron conjuntamente para controlar la situación, restablecer el orden y garantizar la integridad física del público presente.

Pese al susto inicial, el compromiso del artista con sus seguidores prevaleció. La propia Alcalá apuntó que, aunque algunos miembros del equipo recomendaron no continuar con la actuación, Ricky Martin tomó la decisión de volver al escenario. Lo hizo una vez que las autoridades pertinentes confirmaron que la situación estaba totalmente bajo control y que el público podía regresar a sus lugares de manera segura. De esta forma, el cantante pudo "retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans", demostrando su profesionalidad ante la adversidad.

El incidente no alterará los planes futuros del intérprete. Su representante ha dejado claro que "el artista continuará con su gira Ricky Martin Live con las próximas presentaciones programadas en Europa y fechas internacionales adicionales según lo previsto". El próximo destino de esta gira será Moldavia, donde actuará el próximo 12 de junio. Posteriormente, la gira hará parada en España con un único concierto confirmado en Huelva, que tendrá lugar el próximo 24 de julio, donde se espera que el artista repase los grandes éxitos de su extensa trayectoria musical.