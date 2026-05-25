De Lamine Yamal a Úrsula Corberó: el desfile de VIPs en los multitudinarios conciertos de Bad Bunny

Bad Bunny ha convertido Barcelona en el epicentro de la música urbana internacional con dos conciertos consecutivos en el Estadi Olímpic Lluís Companys, ambos con más de 60.000 asistentes, dentro de su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’. El artista puertorriqueño ha ofrecido un espectáculo marcado por la puesta en escena, la conexión con el público y la presencia constante de celebridades dentro y fuera del escenario.

El primero de los conciertos, celebrado el viernes, reunió a numerosas figuras del mundo del deporte, la televisión y las redes sociales. El segundo mantuvo la misma dinámica, consolidando Barcelona como una de las paradas más destacadas del tour europeo del cantante.

Un estadio lleno y ‘La Casita’

En ambos shows, el Estadi Olímpic ha colgado el cartel de lleno absoluto. La producción ha incluido uno de los elementos más característicos de la gira: ‘La Casita’, un escenario secundario inspirado en una vivienda tradicional puertorriqueña que permite al artista interactuar de forma más cercana con el público e invitados.

En este espacio, que se ha convertido en una de las señas de identidad del espectáculo, Bad Bunny interpreta algunos de sus temas más conocidos, como ‘Tití Me Preguntó’, ‘Yo Perreo Sola’ o ‘La Jumpa’, mientras comparte escenario con rostros conocidos.

La organización ha confirmado que este formato se mantiene tanto en Barcelona como en Madrid, donde el artista continuará su gira en España.

Futbolistas del Barça, influencers y caras conocidas

El primer concierto tuvo una fuerte presencia de jugadores del FC Barcelona. Entre los asistentes estuvieron Lamine Yamal, acompañado de su pareja, la influencer Inés García, además de compañeros como Dani Olmo, Gavi, Lewandowski, João Cancelo, Pedri o Eric García. También se dejó ver el presentador Marc Giró, entre otros rostros del panorama mediático.

En el segundo concierto, el foco mediático se trasladó a nuevas figuras invitadas, como Ibai Llanos, Gerard Piqué y Riqui Puig, que acudieron a la zona VIP del recinto. También se vieron personalidades de las redes sociales y la interpretación como Lola Lolita, Miranda Makaroff, Priscila Delgado o Úrsula Corberó.

Sorpresas sobre el escenario

La presencia de artistas invitados volvió a ser uno de los momentos más comentados de los conciertos. En el primero, Bad Gyal subió al escenario para interpretar junto a Bad Bunny el tema ‘Da Me’, generando uno de los momentos más celebrados de la noche.

En el segundo concierto, la sorpresa fue la aparición de Bryan Myers, que compartió actuación con el artista puertorriqueño, desatando la euforia del público.

Las especulaciones sobre posibles invitados estuvieron presentes en ambas citas. En Barcelona, muchos asistentes esperaban la aparición de Rosalía, aunque finalmente no se produjo. En Madrid, en cambio, se ha especulado con la posible presencia de Quevedo, aunque no hay confirmación oficial.