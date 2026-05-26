El Festival Internacional de Guitarra de Madrid, ya en marcha

El Dúo Melis, Rafael Aguirre, Pablo Sainz Villegas, Xingye Li, el Dúo Anaura y David Russell forman parte de la programación de conciertos de la octava edición del Festival Internacional de Guitarra de Madrid. Un evento dedicado en esta ocasión al compositor Federico Moreno Torroba, autor de zarzuelas como Luisa Fernanda y La chulapona, en el 135 aniversario de su nacimiento. Los recitales se reparten por diversas sedes emblemáticas como el Ateneo de Madrid, el Auditorio Nacional de Música, el Conservatorio de Amaniel y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Esta sólida iniciativa musical tiene como impulsora y directora a la guitarrista Laura Verdugo del Rey a través de la Asociación Pro Música y Guitarra. Integrante del Dúo Anaura, que actuará el 12 de junio, ha sido entrevistada en el programa Kilómetro Cero de la emisora esRadio, donde ha comentado que "lo que comenzó como una apuesta por acercar la excelencia guitarrística a todo tipo de públicos, hoy es una cita consolidada que conecta tradición, innovación y emoción en cada encuentro". Además, indica que "este año, el festival presenta una programación que reúne a figuras consagradas junto a nuevas generaciones de artistas, creando un espacio enriquecedor entre estilos, trayectorias y sensibilidades musicales".

El Dúo Melis, que forman la guitarrista española Susana Prieto y el guitarrista griego Alexis Muzurakis, abre el 30 de mayo los grandes recitales del festival en el Ateneo de Madrid.

En el Auditorio Nacional actuarán Rafael Aguirre, Pablo Sainz Villegas, el Dúo Anaura y David Russell. Por su parte, Xingye Li lo hará en el Conservatorio de Amaniel.

El festival también acoge el Concurso de Guitarra para Jóvenes Talentos, así como clases magistrales y un coloquio-homenaje de la mano del nieto de Federico Moreno Torroba, Lucio Arrieta Moreno-Torroba, en el Colegio Mayor Universitario Santa María de Europa el 14 de junio.

Próximos conciertos

Susana Prieto y Alexis Muzurakis

Sábado 30 de mayo - 19:30

Ateneo de Madrid (Salón de Actos)

Rafael Aguirre

Viernes 5 de junio - 19:30

Auditorio Nacional (Sala de Cámara)

Pablo Sainz Villegas

Sábado 6 de junio - 19:30

Auditorio Nacional (Sala de Cámara)

Xingye Li

Jueves 11 de junio - 19:30

C.P.M. Amaniel (Salón «Jesús Burguera»)

Anaura Guitar Duo

Viernes 12 de junio - 19:30

Auditorio Nacional (Sala de Cámara)

David Russell

Sábado 13 de junio - 19:30

Auditorio Nacional (Sala de Cámara)