Drake supera a Michael Jackson y es el solista masculino con más números uno

El rapero canadiense Drake ha superado a Michael Jackson como el artista masculino en solitario con más canciones en el número 1 de la lista Billboard Hot 100, según ha informado la revista especializada Billboard.

El artista ha alcanzado este nuevo récord gracias al debut de su sencillo Janice STFU en lo más alto de la clasificación, convirtiéndose así en su decimocuarto número 1 en la Hot 100 y dejando atrás el empate que mantenía con el denominado Rey del Pop.

Nuevo récord de canciones en una semana

Además del liderazgo conseguido con su último sencillo, Drake también ha batido otro registro histórico al colocar 42 canciones en una sola semana dentro de la lista Hot 100.

Hasta ahora, la mejor marca correspondía al cantante estadounidense Morgan Wallen, que había logrado introducir 37 temas simultáneamente el pasado mes. La publicación especializada también destaca que Drake se ha convertido en el primer artista en superar las 400 entradas acumuladas en la historia de esta clasificación musical.

El éxito de Drake llega después del lanzamiento, el pasado 15 de mayo, de tres nuevos álbumes. El rapero llevaba cerca de dos años adelantando detalles de Iceman, un trabajo que había presentado parcialmente en distintas emisiones en directo antes de su llegada oficial a las plataformas digitales.

Horas antes de ese lanzamiento, el artista anunció además dos discos sorpresa adicionales titulados Maid of Honour y Habibti.

Cómo funciona la lista Billboard Hot 100

La Billboard Hot 100 es una de las listas musicales de referencia en Estados Unidos y combina distintos parámetros para elaborar su clasificación semanal.

Entre ellos figuran las reproducciones en plataformas digitales, la emisión en radio y las ventas de canciones tanto en formato físico como digital. Billboard aclara que estas cifras no incluyen las ventas realizadas directamente al consumidor fuera de los canales habituales de distribución.