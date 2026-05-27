Rosalía triunfa con ocho Premios de la Academia de la Música en una gala marcada por su ausencia

Rosalía se ha erigido como la absoluta ganadora de la III edición de los Premios de la Academia de la Música, celebrada este martes en Madrid. La artista, aunque no pudo asistir a la ceremonia, consiguió ocho galardones gracias a su último trabajo discográfico, Lux. Entre los reconocimientos más destacados que recayeron en ella se encuentran el de Artista del Año, Mejor Canción por La Perla, Álbum del Año, Mejor Álbum Pop y Mejor Compositora.

El podio de los premiados lo completó el madrileño Leiva, que se hizo con cuatro estatuillas, incluyendo las codiciadas categorías de Mejor Canción de Pop/Rock y Mejor Gira. Por su parte, Guitarricadelafuente logró dos premios —Mejor Álbum y Canción de Música Alternativa—, mientras que formaciones consagradas como Amaral y Fito y Fitipaldis recibieron el reconocimiento al Mejor Álbum de Pop/Rock y Mejor Álbum de Rock, respectivamente. Luz Casal también triunfó en la categoría de Mejor Álbum de Pop Tradicional.

La ceremonia de la Academia abarcó una amplia representación de géneros. En el ámbito del flamenco, María Terremoto se coronó con el Mejor Álbum y Mejor Tema. Las músicas urbanas tuvieron como referente a Lia Kali, con tres galardones, mientras que la canción de autor premió el trabajo conjunto de Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz, quienes también se alzaron con el galardón a la Mejor Canción en Catalán. Otras lenguas cooficiales estuvieron representadas por Baiuca e Izaro en euskera, y las gallegas Tanxugueiras. En música electrónica, Delaporte conquistó el premio al Mejor Álbum.

Uno de los instantes más significativos de la velada en Ifema fue la entrega del Premio de Honor a Joan Manuel Serrat. El cantautor catalán agradeció la distinción otorgada de forma directa por la Academia, calificándola de "un premio a la supervivencia". Durante su discurso, Serrat reconoció que, tras seis décadas de trayectoria, valora el privilegio de poder decidir cuándo retirarse y disfrutar de "esa cosa tan preciada que es estar vivo".

Serrat también tuvo palabras de recuerdo para sus orígenes. Señaló que su afición a la música surgió de manera natural, al escuchar cantar a su familia, en especial a su madre, y confesó haber aprendido este oficio de las generaciones pasadas. "Fantaseo que lo que yo haya hecho le pueda valer a alguien para contagiarle este amor y esta ilusión por la música", reflexionó el artista.

La gala también estuvo marcada por las actuaciones y homenajes. Varios artistas como Andrés Suárez y Antonio Serrano dedicaron un popurrí a las canciones más emblemáticas de Serrat. Además, se vivieron momentos de recogimiento al recordar a grandes figuras recientemente fallecidas del panorama nacional: Xoel López y Walls, entre otros, homenajearon a Robe Iniesta, mientras que Ultraligera y Juanma Montoya recordaron al líder de Ilegales, Jorge Martínez, con la interpretación del clásico Tiempos nuevos, tiempos salvajes.

La presidenta de la Academia de la Música de España, Sole Giménez, fue la encargada de dar la bienvenida a los más de 130 artistas que desfilaron por la alfombra roja. En su discurso inaugural, subrayó que la institución nació para ser "la casa de todas y de todos los profesionales de la música", defendiendo esta disciplina como parte esencial de la cultura. La gala estuvo conducida por Leonor Watling —premiada por su álbum de jazz Leo&Leo— y Leo Sidran, y culminó con una actuación estelar de Luz Casal.