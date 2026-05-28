El Museo de Cera estrena una figura de Bad Bunny de "máximo realismo"

El artista puertorriqueño Bad Bunny ya forma parte del Museo de Cera de Madrid. La figura ha supuesto cinco meses de trabajo artesanal por parte del equipo artístico, que "ha cuidado cada detalle para lograr el máximo realismo", defiende el museo.

Se ha trabajado su rostro, expresión, postura y estilismo característico, con el objetivo de "reflejar tanto su imagen como su energía en escena".

Tal y como señala el escultor responsable, uno de los principales retos ha sido captar su pose característica, recreando el gesto del chasquido de dedos e intentando trasladar su movement en escena.

El museo destaca el trabajo que se ha hecho en el cabello y la barba, realizados pelo a pelo e insertados de forma individual en la cera para lograr el máximo realismo.

Tatuajes

Museo de Cera

Los tatuajes han sido reproducidos de manera artesanal uno a uno por el tatuador profesional Adrián Sánchez, conocido como Black Sánchez, aportando un nivel de detalle que llama la atención.

La figura viste un atuendo inspirado en su última etapa, dentro del universo visual de DeBÍ TiRAR MÁS FOToS, muy conectado con sus raíces puertorriqueñas. El conjunto se completa con una escenografía de inspiración caribeña.

Con esta incorporación, el Museo de Cera suma a su colección a una de las figuras internacionales más relevantes del momento, coincidiendo con su paso por Madrid.