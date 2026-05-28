Gracie Abrams cerrará su gira mundial con dos conciertos en Barcelona

La artista estadounidense Gracie Abrams actuará los días 27 y 28 de mayo de 2027 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, dos fechas únicas en España con las que cerrará su gira mundial The Look at My Life Tour, ha anunciado la promotora Live Nation.

La gira, de 64 fechas, comenzará en Denver el 2 de diciembre e incluirá importantes ciudades de Norteamérica como Boston, Chicago, Toronto, Los Ángeles o Brooklyn, para después dar el salto a Europa con conciertos en Ámsterdam, Dublín, Mánchester, Londres, Milán o Barcelona, donde concluirá el tour los días 27 y 28 de mayo.

Con The Look at My Life Tour, Abrams (Los Ángeles, 1999) presentará Daughter from Hell, un tercer trabajo de estudio que verá la luz el 17 de julio, del que por el momento solo ha adelantado el sencillo 'Hit the Wall'.

Este álbum llega dos años después del lanzamiento de The Secret of Us, disco con el que alcanzó su primer número 1 en el Reino Unido, Australia y los Países Bajos.

Desde su debut en 2019, Gracie Abrams ha emergido como una de las compositoras más cautivadoras de su generación. Tras escribir su primera canción a los 8 años, encandiló al público con los EP Minor (2020) y This Is What It Feels Like (2021), antes de embarcarse en una gira norteamericana con entradas agotadas en 2022.

Su álbum debut, Good Riddance (2023), valió a Abrams la nominación a mejor artista nuevo en la 66.ª edición de los Premios Grammy.

Las entradas para los conciertos de Barcelona saldrán a la venta el viernes 5 de junio a las 9:00 horas en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.