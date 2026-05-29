El salto a lo desconocido de Fernando Velázquez, el músico detrás de los taquillazos del cine español

Su carta de presentación la escriben más de 60 bandas sonoras para cine —incluidas cuatro de las más taquilleras de la historia en nuestro país—, además de musicales, teatro, arreglos y otros tantos etcéteras que apabullan. Se ha puesto al frente de la Orquesta Philharmonia de Londres o la Orquesta Nacional Checa. Es, indiscutiblemente, uno de los mejores músicos de su generación. Fernando Velázquez (Getxo, Vizcaya, 1976) sabe inocular como pocos una emoción al espectador. De la mano de Juan Antonio Bayona —El orfanato (2007), Lo imposible (2012) o Un monstruo viene a verme (2016)— demostró que España puede competir con los compositores de Hollywood. Ahora se atreve con la ópera. Tras un exitoso estreno en Barcelona, el compositor se prepara para desembarcar en la capital con una obra que no solo desafía los cánones de la ópera convencional, sino también su zona de seguridad.

Se trata de Estunments, una reflexión agridulce y tragicómica sobre el concepto del héroe. Es un proyecto en el que Fernando Velázquez participa como compositor de ópera y director musical. Cuenta con libreto de Marcel Borràs y Nao Albet —dramaturgos, directores y actores que, pese a su juventud, arrastran dos décadas de complicidad escénica— y se estrena el 2 de junio en los Teatros del Canal. "La manera de trabajar ha sido muy atípica", dice Velázquez a Libertad Digital. "Nos hemos ido influyendo los unos a los otros. Esto ha permitido que la música y la escena crecieran a la par, alterando el libreto original según las necesidades de la composición", agrega. Ha sido un caos controlado que Velázquez define como "estresante, pero a la vez muy divertido e interesante". "Hay una reflexión a través de la escena, del teatro, de la música, de la lírica, que el público se lleva a casa. Le dejamos algo de asombro, emoción, tristeza, alegría y humor", dice.

Fernando confiesa que el vértigo le acompaña en cada nuevo proyecto, sea para el cine o al pisar un terreno desconocido, como esta vez. "Es una constante, pero lo realmente divertido es cambiar. Tengo la suerte de que cada proyecto es muy diferente y toca explorar, estudiar, esforzarse... Hay mucho vértigo, pero hay algo muy bonito. Si solo te quedas en lo que ya conoces, nunca iríamos más lejos. Me siento como mis hijos jugando con legos; es decir, hay la misma energía que puede tener un niño a la hora de inventarse cosas", admite.

Para el compositor, la posibilidad de fallar es lo que diferencia la creación de "la mera repetición de fórmulas". Citando a su colaborador Nao Albet, Velázquez reivindica el derecho al error: "Estamos también para meter la pata; para atrevernos a asumir el riesgo de hacer algo que puede no salir bien". "Para hacer lo que ya está, ya está hecho", afirma con un toque de humor, insistiendo en que el arte debe ser una herramienta para expandir el conocimiento y el universo emocional tanto del público como de los propios creadores.

Lo que más le satisface no es el virtuosismo técnico, sino el momento en que la música logra conectar con la fibra sensible del espectador. Hijo de una profesora de Derecho y de un catedrático de Literatura, estudió Historia, una formación a la que saca provecho en su carrera musical porque le aporta bagaje a la hora de interpretar las necesidades dramáticas de un guion o una ópera.

A sus cincuenta años, ha sido reconocido con 38 nominaciones internacionales y 9 premios. Es autor de la música de cuatro de las películas españolas más taquilleras de la historia: Un monstruo viene a verme, Lo imposible, El orfanato y Ocho apellidos vascos, así como el compositor de otras películas de éxito como La infiltrada, Los ojos de Julia y Los renglones torcidos de Dios, o series como Patria, Querer e Invisible. "He tenido la suerte de coincidir con una generación de gente que hace cine increíble. Ahí está el cine español. Emilio Martínez-Lázaro, Bayona, Arantxa Echevarría... Por encima de las etiquetas que les ponemos, hacemos grandes películas y hay grandes artistas. Olvídate de si te cae bien o te cae mal, o si ha dicho tal o cual cosa. Mírate la peli. Yo siento orgullo y mucha gratitud por compartir proyectos con profesionales increíbles del teatro, del cine, de la dramaturgia, de las canciones".

Guillermo del Toro le confió la banda sonora de La cumbre escarlata (2015). En 2022, se alzó con el Grammy Latino al mejor arreglo con la canción El plan maestro del uruguayo Jorge Drexler. En noviembre, el National Theatre de Londres estrenará la adaptación musical de El libro de la selva en el Olivier Theatre. El proyecto cuenta con el texto de la dramaturga Anupama Chandrasekhar y la música original de Velázquez, basándose en la célebre obra de Rudyard Kipling. Lo mejor está por llegar: "Más allá de lo que pueda tener de talento o no, ahora cuento con una experiencia que irá dando sus frutos. Tengo muchas películas en mi haber, pero me gustaría que viniesen otras tantas y más canciones. Si a las personas que han escuchado mi música les resulta gratificante, esa es la mejor de las recompensas".