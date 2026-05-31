Bad Bunny convierte el Metropolitano en una fiesta de Puerto Rico en su primer concierto en Madrid

Bad Bunny convirtió Madrid en Puerto Rico durante las tres horas de concierto en la primera de sus 10 noches de residencia en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. "¿Quién recuerda la última vez que yo estuve aquí? La verdad que ha pasado tanto tiempo que se me había olvidado que había tanta gente aquí en Madrid. Necesito que me recuerden cómo era Madrid", saludó el protagonista de la noche nada más comenzar ante un estadio abarrotado.

Los termómetros marcaban más de 30 grados a las 20:00 horas y los seguidores de Benito Antonio Martínez Ocasio fueron llegando al estadio madrileño con gorras, sombreros, camisetas de Puerto Rico y con las falsas cámaras de fotos que se han repartido en las puertas de acceso al recinto. La distancia entre Puerto Rico y Madrid se acortó por la noche.

El espectáculo –que llega a las 3 horas– se compuso por un setlist de 33 canciones en el que hizo un repaso de su último trabajo DeBÍ TiRAR MáS FOToS --álbum que ha inspirado toda la estética y puesta en escena-- pero también canciones que le han dado éxito internacional de otros discos como YHLQMDLG.

Aunque las canciones y el orden son las mismas que en otras ciudades, en cada concierto Bad Bunny regala a los asistentes una canción exclusiva que no repite en otros lugares y el sábado fue Adivino con su paisano Myke Towers, que fue el invitado de esta primera noche.

🇵🇷MYKE TOWERS Y BAD BUNNY CANTANDO JUNTOS EN EL MISMO ESCENARIO POR PRIMERA VEZ EN LA H I S T O R I A . 🇪🇸 pic.twitter.com/8kDIAuDJRf — Bad Bunny FANPAGE 🇵🇷 (@alexbadbunnys) May 30, 2026

El sapo concho --una especie endémica de Puerto Rico-- , la casita --inspirada en un edificio real que está ubicado en la ciudad de Humacao-- o la vestimenta del guitarrista --que lució una pava, un sombrero típico puertorriqueño mientras tocaba Entre dos aguas de Paco de Lucía--. Todo fue un constante homenaje y viaje a la isla del artista. "¿Quién se quiere venir conmigo a PR?", preguntó el artista ante un público entregado.

Precisamente, la casita es una de las piezas centrales de todos los conciertos. Se trata de un escenario secundario de casi 13 metros de ancho que está diseñado como una réplica exacta de una vivienda tradicional del campo puertorriqueño. En este espacio el artista cantó canciones como Velda y su repertorio de música más urbana.

Pero también sirve de escenario para otras personalidades del mundo de la cultura o incluso para los fans, que son elegidos por el equipo de Bad Bunny de entre los que están en la pista para subir y bailar en la residencia. En esta primera noche en Madrid, los invitados al "hogar" del artista fueron las actrices Ana de Armas y Ester Expósito, los futbolistas del Rayo Vallecano Sergio Camello e Isi Palazón o el jugador del Real Madrid Álvaro Carreras. También estuvieron presentes Marta Ortega, Mvrk, María León, Chiara Ferragni y Clara Galle.

Otro de los momentos en los que se rompió la distancia con el público es cuando Bad Bunny invitó a cuatro de sus seguidores a gritar el reivindicativo y festivo Acho PR es otra cosa, tras lo que comenzó VOY A LLeVARTE PA PR, seguido de Me porto bonito, No me conoce y Bichiyal, ya desde el terrado de la casita.

"Hoy es la noche en la que regresé a Madrid, muchas gracias por estar aquí. Gracias por esperarme tanto tiempo, por manteneros queriéndome, escuchando mi música, creyendo en mí. Y más especial aún gracias por traerme de vuelta con mi música, mi esencia, mi cultura, siendo quien soy", dijo emocionado.

La visita de Myke Towers solo fue otro de los puntos álgidos del concierto, que terminó con una auténtica fiesta y euforia por el reguetón y América Latina al ritmo de EoO. El Metropolitano despidió al puertorriqueño con fuegos artificiales. Pero solo hasta mañana, este domingo 31 de mayo, cuando volverá a empezar la fiesta.