En este episodio de Prohibido contar ovejas, el programa de madrugada de esRadio conducido por Felipe Couselo, se realiza un repaso exhaustivo sobre las notas fantasmas, también conocidas en el argot musical como dead notes o notas muertas.

La definición técnica de la nota fantasma se describe como el acto de rasguear las cuerdas de la guitarra con la púa o los dedos mientras la mano izquierda se posa sobre el mástil sin llegar a pisar los trastes. Esto impide que la cuerda vibre libremente y produzca una nota afinada, generando en su lugar un sonido puramente percusivo. Los locutores ponen como ejemplo cotidiano y fácilmente reconocible el célebre inicio de Smells Like Teen Spirit de la banda Nirvana, donde el característico rasgueo previo al riff principal constituye el ejemplo perfecto de esta técnica.

El recorrido musical avanza hacia el funk y el soul, terrenos donde este recurso brilla con luz propia. Se destaca la figura de James Brown y su clásico Sex Machine, donde el guitarrista Jimmy Nolen asienta las bases del llamado scratching guitar. Asimismo, se analiza el trabajo de Nile Rodgers con la banda Chic en el éxito Good Times, utilizando la técnica del chucking para rellenar huecos rítmicos, lo que demuestra cómo la precisión rítmica puede dotar de una personalidad arrolladora a una composición sencilla.

La conversación se traslada después a estilos con mayor distorsión, donde las notas fantasmas adquieren un matiz diferente pero igualmente efectivo. Se menciona a leyendas de la guitarra como Stevie Ray Vaughan en Pride and Joy y a Jimi Hendrix en Voodoo Child, este último valiéndose además del pedal de efectos wah-wah. Los locutores coinciden en que la maestría de estos músicos radica en su habilidad para intercalar solos de alta complejidad con rasgueos apagados de manera casi simultánea y natural, destacando también a John Frusciante de los Red Hot Chili Peppers en el tema Can't Stop.

En el terreno acústico, se pone como ejemplo el tema More Than Words de la banda Extreme, donde los golpes sobre las cuerdas imitan el golpe de una caja de batería. Por contraposición, en el metal extremo se analiza a Dimebag Darrell de Pantera en el demoledor 5 Minutes Alone, o a Joey Z de Life of Agony en el tema Weeds de su álbum Soul Searching Sun, donde las notas muertas se mezclan con la distorsión y los acoples de guitarra para crear texturas densas y agresivas.